И. Рукавишникова приняла участие во встрече с медицинскими работниками в Законодательном Собрании Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы борьбы с пандемией, в том числе проведение вакцинации в регионе.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках рабочей поездки в регион приняла участие во встрече с медицинскими работниками. Мероприятие прошло в областном Законодательном Собрании.

В ходе беседы обсуждались вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в том числе проведение вакцинации жителей региона. Парламентарий отметила, что в субъекте РФ набраны хорошие темпы вакцинации, и он находится в этом отношении в числе передовых.

Ирина Рукавишникова вручила главному врачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробке Благодарность Председателя Совета Федерации

Сенатор вручила главному врачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробке Благодарность Председателя Совета Федерации. Ирина Рукавишникова поблагодарила всех медработников за самоотверженный труд на «передовой» борьбы с опасным заболеванием.

Она также напомнила, что на федеральном уровне принято решение об увеличении бюджетных мест в медицинских вузах. «Это решение призвано устранить проблему нехватки квалифицированных медицинских кадров».

«Развитие новых передовых медицинских цифровых технологий, расширение возможности телемедицины находится в числе первоочередных задач, стоящих на законодательном уровне», — добавила сенатор.

Спикер донского парламента Александр Ищенко ИщенкоАлександр ВалентиновичПредседатель Законодательного Собрания Ростовской области вручил поощрения Законодательного Собрания лучшим сотрудникам инфекционного госпиталя Ростовской городской больницы № 20, а также Центральной городской больницы Батайска.

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