И. Петина обсудила в Рязани вопросы, касающиеся обеспечения прав граждан при оказании им юридической помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в работе «круглого стола» на тему «Обеспечение защиты прав граждан как потребителей юридических услуг».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области приняла в регионе участие в работе межрегионального «круглого стола» на тему «Обеспечение защиты прав граждан как потребителей юридических услуг».

Мероприятие состоялось в рамках Дискуссионной площадки судов, правоохранительных органов, иных учреждений и органов, общественных объединений, находящихся на территории Рязанской области. Организаторами выступили уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина и председатель общественной палаты региона Наталья Гришина.

Ирина Петина напомнила, что в российском законодательстве закреплено право граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи и организационно-правовые основы формирования государственной и негосударственной систем бесплатной правовой поддержки.

Вместе с тем, сенатор обратила внимание на отдельные системные проблемы. «Спрос на бесплатную юридическую помощь высокий, а уровень осведомленности населения о возможностях ее получения низкий. Субъекты РФ устанавливают дополнительные гарантии реализации прав граждан в сфере оказания бесплатной юридической помощи, в том числе путем расширения перечня категорий лиц, имеющих право на ее получение, но это ставит реализацию конституционного права на получение бесплатной юридической помощи в зависимость от места проживания гражданина», — сказала законодатель.

Участники «круглого стола» выразили общее мнение о необходимости совершенствования и систематизации законодательства в указанной сфере.

Ирина Петина приняла участие в межрегиональном «круглом столе» на тему: «Обеспечение защиты прав граждан как потребителей юридических услуг»

В рамках дискуссии состоялся обмен лучшими практиками. Рассматривались варианты совершенствования межведомственного взаимодействия в области правового просвещения граждан, профилактики незаконных действий при оказании юридических услуг. Отмечено, что в Рязанской области почти в каждом муниципальном образовании работают адвокатские консультации на бесплатной основе, осуществляется конструктивное взаимодействие с Адвокатской палатой, на базе МФЦ реализуется проект по оказанию гражданам квалифицированной юридической помощи в виде бесплатных устных консультаций.

Руководителем следственного управления РФ по Рязанской области Владимиром Никешкиным был озвучен положительный опыт совместных приемов граждан в регионе, которые были проведены совместно с сенатором Ириной Петиной, что позволяло своевременно и квалифицированно решать вопросы населения в виде правовой помощи.

В мероприятии приняли участие федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Андрей Красов, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченные по правам человека из Ярославской, Владимирской, Волгоградской, Московской, Ленинградской, Тамбовской, Челябинской, Тульской, Калужской областей, Пермского края, руководители территориальных органов федеральных органов власти, областных министерств и ведомств, правоохранительных структур, профессиональных адвокатских сообществ, юридических служб и общественных организаций.

По результатам встречи намечены пути повышения эффективности и доступности квалифицированной юридической помощи населению и предложены меры профилактики правонарушений в указанной сфере.

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