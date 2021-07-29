Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские рапиристки выиграли «золото» в командном турнире

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова выиграли золотые медали в командном турнире по фехтованию.Россиянки одержали победу на сборной Франции со счетом 45:34. Бронзовые медали выиграли представительницы Италии.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил олимпийскую сборную по фехтованию с победой:«Российские рапиристки максимально уверенно провели командный турнир. Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова в каждом раунде соревнований выступали с максимальным настроем на победу, показали настоящий чемпионский характер и справились со всеми трудностями. В финале наши спортсменки с большим преимуществом обыграли француженок. До этого дня россиянки последний раз побеждали в командных соревнованиях рапиристок на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. В Токио российские фехтовальщицы снова доказали, что являются сильнейшими в мире. Поздравляю наших прекрасных спортсменок, тренеров сборной и Федерацию фехтования России с этим блестящим результатом! Мы желаем российским фехтовальщикам успеха в трех оставшихся командных дисциплинах на Играх Олимпиады. За них болеет сейчас вся Россия», – сказал Олег Матыцин.34-летняя Лариса Коробейникова – серебряный призер Игр XXX Олимпиады Лондоне. В 2011, 2016 и 2019 годах она в составе сборной России становилась чемпионкой мира.31-летняя Инна Дериглазова – олимпийская чемпионка Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в личном турнире, серебряный призёр Игр XXX Олимпиады в Лондоне (Великобритания) в команде. Также она является шестикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы.28-летняя Аделина Загидуллина – двукратная чемпионка мира в командном турнире и двукратная чемпионка Европы.22-летняя Марта Мартьянова – дебютантка Олимпийских игр. В 2018 году рапиристка стала серебряным призером чемпионата Европы в команде.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Ларису Коробейникову, Инну Дериглазову, Аделину Загидуллину и Марту Мартьянову с этим знаменательным днем в истории российского фехтования, весь тренерский штаб и Федерацию фехтования России!

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