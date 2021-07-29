Игры XXXII Олимпиады в Токио: Нияз Ильясов выиграл «бронзу» в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Нияз Ильясов выиграл бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг. В поединке за третье место россиянин победил представителя Грузии Варлама Липартелиани.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил важность победы Нияза Ильясова для российского спорта:«Поздравляю Нияза Ильясова с первой в карьере олимпийской медалью. На своей дебютной Олимпиаде наш спортсмен показал выступление очень высокого класса, проявил характер и волю к победе. Он уверенно провел поединок за «бронзу» в полутяжелой весовой категории и победил соперника из Грузии оценкой вазари. Эта медаль стала для российских дзюдоистов второй, завоеванной в Токио. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной и Федерацию дзюдо России. Желаю удачи российским дзюдоистам в оставшихся дисциплинах на Олимпиаде», – сказал Олег Матыцин.

В 2018 году Нияз Ильясов стал бронзовым призером чемпионата мира, а в 2019 он выиграл «серебро».

25-летний дзюдоист родом из города Батайска Ростовской области. Именно этот регион Нияз представляет в составе национальной сборной.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 331 спортсмена в 34 видах спорта.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Нияза Ильясова и весь тренерский штаб с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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