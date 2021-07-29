Игры XXXII Олимпиады в Токио: Климент Колесников выиграл «бронзу» на дистанции 100 м вольным стилем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую награду на дистанции 100 метров вольным стилем. «Золото» выиграл американец Калеб Дрессел, который установил новый олимпийский рекорд (47,02 секунды). Серебряным призером стал австралиец Кайл Чалмерс.Климент Колесников – третий пловец в истории СССР и России, которому удалось выиграть медаль на дистанции 100 м вольным стилем на Олимпийских играх. В 1972 году «бронзу» выиграл Владимир Буре. «Золото» в 1992 и 1996 году и «бронзу» в 2000 году стране принес Александр Попов.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Климента с успешным выступлением на дистанции:«Поздравляю Климента Колесникова с завоеванием его второй медали на Играх в Токио. Все мы видели, насколько серьезной была конкуренция в финале на 100 м вольным стилем. Наш пловец приложил все силы, чтобы войти в тройку призеров. Российские спортсмены не выигрывали олимпийские награды на этой дистанции с Олимпиады 2000 года, когда также бронзовым призером был легендарный Александр Попов. Климент Колесников не только принес России столь важную медаль, но и установил в полуфинальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем новый рекорд Европы. Поздравляю с успешным выступлением спортсмена тренеров национальной команды и Всероссийскую федерацию плавания. Впереди нас ждут еще несколько финалов с участием российских пловцов. Мы болеем и верим в них , желаем нашим спортсменам удачи в Токио!» – сказал Олег Матыцин.27 июля Климент Колесников стал серебряным призером Игр в Токио на дистанции 100 метров на спине.

21-летний Климент Колесников — трехкратный призер Чемпионатов мира и шестикратный победитель Чемпионатов Европы. Он является обладателем мирового рекорда в плавании на 50 м на спине.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Климента Колесникова, весь тренерский штаб и Всероссийскую федерацию плавания с бронзовой медалью и желает новых побед!

Пресс-служба Минспорта России

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