Игры XXXII Олимпиады в Токио: Елена Орябинская и Василиса Степанова выиграли «серебро» в академической гребле

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова выиграли серебряные медали в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Для сборной России это первая медаль в академической гребле на Играх за последние 17 лет, когда в Афинах (Греция) в 2004 году Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинев выиграли золотые медали в четверках парных.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил россиянок с «серебром»:«Елена Орябинская и Василиса Степанова выиграли «серебро», которое стало для российских представителей академической гребли первой олимпийской медалью с 2004 года. Эта награда также первая в истории, завоеванная россиянками в данной дисциплине Олимпиады. Поздравляю наших спортсменок с этим большим успехом! Россиянок не причисляли к фаворитам на этой дистанции, но в финале наша двойка опровергла все прогнозы – она упорно шла к своей цели, обходя соперниц. На финише Елена и Василиса опередили в борьбе за серебряные медали канадок и уступили только победительницам из Новой Зеландии. Поздравляю тренеров сборной команды и Федерацию гребного спорта России. Мы желаем всем российским гребцам удачи в оставшихся видах программы Игр в Токио», – сказал Олег Матыцин.27-летняя Елена Орябинская – чемпионка Европы (2018) по академической гребле в четверках распашных без рулевого и бронзовый призер чемпионата мира (2018) в данной дисциплине.28-летняя Василиса Степанова – бронзовый призер чемпионата Европы (2019) в восьмерках.«Серебро» Олимпиады в Токио Василиса Степанова посвятила стране. «Эта медаль посвящается всей нашей Родине», – сказала Василиса.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Елену Орябинскую и Василису Степанову и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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