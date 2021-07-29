Игры XXXII Олимпиады в Токио: Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в личном многоборье

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла бронзовую медаль в личном многоборье. За свое выступление гимнастка получила 57,199 балла. «Золото» выиграла американка Суниса Ли (57,433), серебро – бразильянка Ребека Андраде (57,298).

Министр спорта Российской Федерации поздравил Ангелину Мельникову с медалью в личном многоборье:«Поздравляю Ангелину Мельникову, тренеров сборной и Федерацию спортивной гимнастики с олимпийской «бронзой» в личном многоборье. Наша спортсменка стабильно выступила на соревнованиях и заслуженно вошла в число призеров Игр в Токио в этой сложной дисциплине. Этой «бронзой» Ангелина Мельникова в очередной раз подтвердила, что является одной из сильнейших гимнасток в мире. Уверен, что лидер нашей сборной поборется за награды в соревнованиях на отдельных снарядах, в которых Ангелина выступит в трех видах программы. Желаю удачи ей и Анастасии Ильянковой, Виктории Листуновой, Лилии Ахаимовой и Владиславе Уразовой, которые также будут защищать честь России в индивидуальных упражнениях. Российские гимнасты и гимнастки выиграли в Токио уже четыре медали, вся страна восхищается их результатами. Надеюсь, наша поддержка придаст им сил в заключительных видах олимпийской программы», – сказал Олег Матыцин.

27 июля Ангелина вместе с Лилией Ахаимовой, Викторией Листуновой и Владиславой Уразовой выиграла первые в истории России золотые медали в командном многоборье.

21-летняя Ангелина Мельникова – самая титулованная гимнастка в российской команде. В ее активе серебряная медаль Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В 2018 и 2019 годах Ангелина становилась серебряным призером чемпионата мира в командном многоборье, в 2014 году гимнастка выиграла чемпионат Европы в личном и командном многоборье. В 2016 и 2018 годах в составе сборной России стала чемпионкой Европы в командном многоборье.

Ангелина родом из Воронежа. В составе олимпийской сборной гимнастка представляет Воронежскую область.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской олимпийской сборной 331 спортсмен. Они принимают участие в розыгрыше медалей в 34 видах спорта.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Ангелину Мельникову с «бронзой» в личном многоборье и желает дальнейших успехов в соревнованиях на отдельных снарядах!

Пресс-служба Минспорта России

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