Евгений Грабчак: «Зелёная» повестка не отменяет необходимости использования надежной традиционной генерации»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 29 июля. – Трансформация российской энергосистемы должна быть продолжена с учетом глобальной повестки, при этом необходимо сохранить баланс между «зеленой» и традиционной генерацией для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, сообщил Евгений Грабчак, выступая на онлайн-конференции бизнес-школы «Сколково» «Проблемы развития энергетики в России».

«Зелёная» повестка не отменяет необходимости использования надежной традиционной генерации. Пока практика показывает, что традиционная генерация необходима и эксперименты с малой генерацией, с возобновляемыми источниками энергии, со smart grid, они остаются пока экспериментами, и мы наверно пока не готовы существенно перестраивать энергосистему на этих принципах», – отметил замглавы Минэнерго.

При этом, по словам Евгения Грабчака, игнорировать глобальный «энергопереход» нельзя, нужно искать нестандартные решения, чтобы трансформировать энергосистему России с учетом как международных вызовов, связанных, например, с введением трансграничного углеродного налога в ЕС, так и внутренних, включающих необходимость удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

«Хотя энергоэффективность экономики и улучшается, но энергоемкость увеличивается с учетом большего потребления на единицу населения во всех регионах, в первую очередь, это и Китай, и Соединенные Штаты, и Европа. И Россия, конечно, здесь не исключение», – заключил заместитель Министра.

29.07.2021

Москва, 29 июля. – В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.

14.07.2021

14 июля на онлайн-брифинге «Два года пилота: итоги, продолжение» член Правления, Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев и начальник Департамента рынка системных услуг Максим Кулешов представили журналистам и аналитикам результаты реализации пилотного проекта создания механизмов а

MIL OSI