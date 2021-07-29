Г. Карелова: Воронежская область расширяет сеть центров дневного пребывания для граждан пожилого возраста

Source: Russia – Council of the Federation

В течение этого года в регионе открылись четыре таких центра, отметила заместитель Председателя СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сообщила, что в регионе расширяется сеть центров дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

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В настоящий момент здесь действуют восемь таких центров. Четыре из них открылись в течение этого года, отметила вице-спикер СФ. В рамках реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» новые центры дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов заработали на базе управлений социальной защиты населения Ленинского района г. Воронежа, Богучарского, Лискинского, Россошанского районов области.

Работа центров дневного пребывания в первую очередь направлена на повышение качества жизни граждан почтенного возраста, сохранение функциональных способностей, продление активного долголетия

«Работа центров дневного пребывания в первую очередь направлена на повышение качества жизни граждан почтенного возраста, сохранение функциональных способностей, продление активного долголетия. Здесь пожилые люди общаются, посвящают время своим увлечениям, для них проводят спортивные и музыкальные занятия, экскурсии», — сказала Галина Карелова, являющаяся координатором проекта «Старшее поколение».

Всего, по словам сенатора, в субъектах Российской Федерации сегодня действуют свыше 800 учреждений дневного пребывания. В некоторых регионах, в том числе и в Воронежской области, двери учреждений дневного пребывания открыты для пожилых с деменцией и другими когнитивными нарушениями. С ними занимаются по специальным методикам, направленным на сохранение памяти, физической и интеллектуальной активности.

Внедрение таких технологий – один из важных элементов системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами, развитие которой предусмотрено проектом «Старшее поколение». Воронежская область, напомнила Галина Карелова, входит в число регионов, в которых реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Он предполагает дальнейшее расширение сети и географии подобных центров в других районах области.

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