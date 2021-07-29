Г. Карасин: Потенциал межрегионального сотрудничества России со странами ОИС далеко не исчерпан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ приняли участие в работе «круглого стола» по межрегиональному сотрудничеству в рамках форума «KazanSummit 2021».

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области выступил в ходе «круглого стола», посвященного развитию межрегионального сотрудничества, на тему «Конвертируя нетворкинг в контакты».

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Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Казани XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021». Модератором мероприятия стал заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

В работе «круглого стола» приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и Анатолий Широков, ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов, ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, зарубежные гости.

В условиях сокращения объемов международных контактов в очном формате из‑за распространения пандемии коронавируса Совет Федерации продолжил усилия по поддержанию межпарламентского диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках

Как отметил Григорий Карасин, Совет Федерации как палата регионов содействует эффективному взаимодействию между субъектами РФ и регионами зарубежных стран. «В условиях сокращения объемов международных контактов в очном формате из‑за распространения пандемии коронавируса Совет Федерации продолжил усилия по поддержанию межпарламентского диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках. При этом в рамках межпарламентского взаимодействия сенаторы постоянно держит в поле зрения проблематику расширения партнерства регионов, городов и городских агломераций».

По словам Григория Карасина, с учетом того, что многие российские регионы являются приграничными, их взаимоотношениям с сопредельными государствами уделяется особое внимание. «При активной роли Совета Федерации разработан и принят Федеральный закон «Об основах приграничного сотрудничества в Российской Федерации», — напомнил сенатор.

Он подчеркнул, что в соответствии с законодательством, федеральный центр оказывает органам государственной власти субъектов РФ необходимую правовую и экспертно-консультативную помощь в развитии международных и внешнеэкономических связей, в организации и ведении переговоров, в выработке соответствующих соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей и в выполнении указанных соглашений. «При этом федеральные органы также обеспечивают защиту прав и законных интересов субъектов РФ в иностранных государствах».

Сенаторы РФ приняли участие в работе «круглого стола» по межрегиональному сотрудничеству в рамках форума «KazanSummit 2021»

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Сенаторы РФ приняли участие в работе «круглого стола» по межрегиональному сотрудничеству в рамках форума «KazanSummit 2021»

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Сенаторы РФ приняли участие в работе «круглого стола» по межрегиональному сотрудничеству в рамках форума «KazanSummit 2021»

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Потенциал межрегионального сотрудничества далеко не реализован, отметил Григорий Карасин. «Это осознают наши партнеры в исламском мире. Прежде всего, в Организации исламского сотрудничества».

На фоне сближения на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, Россия и ОИС выражают свою обоюдную приверженность принципам построения многополярной архитектуры мироустройства и незыблемости международного права, проявляют обоюдный интерес к углублению двустороннего сотрудничества, а также демонстрируют общие подходы к ряду ключевых международных и региональных проблем, подчеркнул парламентарий.

«В настоящее время Россия и ОИС взаимодействуют по таким перспективным направлениям, как торгово-экономическое, научно-техническое, культурное, информационное сотрудничество. Идет совместная работа по проблемам урегулирования ряда конфликтов в зоне ОИС, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сложилась хорошая практика по налаживанию межконфессионального диалога, совместной работе по вопросам прав человека и защиты семейных ценностей. Наши страны взаимодействуют по актуальным международным сюжетам».

По словам Григория Карасина, Россия отмечает понимание странами – членами ОИС масштабов предстоящей работы на данном направлении. «В 2020 году отмечалось пятнадцатилетие участия России в качестве наблюдателя в этой Организации. Россия – единственный постоянный член СБ ООН, имеющий этот статус».

Сенатор также проинформировал участников «круглого стола» о подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу с участием глав государств, парламентов и руководителей мировых религий, которая состоится в мае 2022 года в Санкт-Петербурге, ее организаторами выступают ООН и Межпарламентский союз.

По мнению Фарита Мухаметшина, межрегиональное сотрудничество становится все более востребованным направлением в развитии международных отношений. «Это сотрудничество имеет большой потенциал».

Дмитрий Кузьмин, представляющий в СФ законодательный орган государственной власти Кемеровской области — Кузбасса, сделал для участников форума презентацию Кузбасса как одного из динамично развивающихся регионов России.

Состоялась содержательная дискуссия. Участники обсудили механизмы активизации взаимодействия регионов, конвертации бизнес-контактов в конкретные соглашения, задачи парламентариев в сфере законодательного обеспечения расширения приграничного и межрегионального сотрудничества.

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