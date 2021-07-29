В. Матвиенко: Россия заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия с государствами исламского мира

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ обратилась к участникам XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Российская Федерация заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия с государствами исламского мира. Своим историческим опытом, каждодневной практикой наша страна ярко демонстрирует огромный созидательный потенциал совместного проживания в мире и согласии, тесных контактов между представителями различных национальностей, религий и культур. Об этом говорится в видеообращении Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга к участникам XII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

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Валентина Матвиенко приветствовала подходы, на которых традиционно базируется работа саммита, его нацеленность на выстраивание системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, политического, санкционного и иных видов давления.

Сегодня это — признанная авторитетная площадка, где обсуждаются вопросы укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества

«Искренне рада, что после годичного перерыва формат возобновил свою работу. Сегодня это — признанная авторитетная площадка, где обсуждаются вопросы укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества», — сказала Председатель СФ.

На саммите идут дискуссии по самым актуальным вопросам отношений России с мусульманским миром: исламские финансы и развитие российского бизнеса, расширение связей России с исламскими странами в сфере реализации совместных инвестиционных проектов, этический бизнес как ответ на вызовы времени, отметила Валентина Матвиенко. Она выразила уверенность, что эти темы и новые идеи получат практическое развитие.

Председатель СФ пожелала участникам саммита успехов в налаживании деловых контактов, укреплении атмосферы доверия, являющейся залогом истинного партнерства.

Мероприятие проходит в Казани, в нем принимают участие представители 65 стран и 35 регионов РФ, международных организаций, финансовых институтов, российских и зарубежных компаний.

Делегацию Совета Федерации на форуме возглавляет председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области В составе делегации СФ – первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области сенаторы РФ Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области и Ирек Ялалов. ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан

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