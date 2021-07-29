Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный29.07.2021 20:15

В Амурской области найдены и вывезены все фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Специалисты группы эксплуатации районов падения Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») полностью очистили Зейский район Амурской области от фрагментов первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», пуск которой состоялся 1 июля 2021 года с космодрома Восточный.

После сбора частей боковых блоков в пяти мониторинговых точках были взяты необходимые пробы и получен результат, подтверждающий, что все экологические показатели находятся в норме. Далее более 380 найденных фрагментов доставили на космодром и отправили на хранение.

Состоявший 1 июля пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 новыми спутниками компании OneWeb — десятый по счету с нового российского космодрома Восточный.

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