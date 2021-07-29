Встреча с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Вячеслав Владимирович, добрый день!

В.Гладков Гладков Вячеслав Владимировичвременно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области : Здравствуйте, Владимир Владимирович!

В.Путин: Давайте начнем работать.

Вы возглавляете регион, который у нас всегда, на протяжении, во всяком случае, многих лет, по очень многим показателям был впереди. И сейчас он демонстрирует хорошие темпы. Тем не менее, есть и проблемы, требующие решения. Давайте, может быть, с этого и начнем. Не с того, что хорошо, а с того, что подлежит решению и особому вниманию с нашей с Вами стороны.

Пожалуйста, прошу Вас.

В.Гладков: Уважаемый Владимир Владимирович!

Спасибо за встречу. Первое, что я, конечно, хотел бы доложить, – это о ситуации с ковидом. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции – 1,05, коэффициент заболеваемости – 8,78, самый низкий в Центральном федеральном округе. 1700 коек развернуто, 1400 – с кислородом, 271 – ИВЛ.

Главное усилие сейчас, безусловно, вакцинация. О кратких итогах на сегодняшний день хотел бы доложить. План мы ставим 750 тысяч. Это цифра для достижения коллективного иммунитета. По людям старше 60 лет мы на сегодняшний день имеем цифру в 65 процентов. У меня 10 муниципальных образований выполнили плановые показатели. До 1 августа 19 муниципалитетов, если сохраним темп, завершат вакцинацию, за исключением трех крупных городов. Предпринимаем меры к тому, чтобы к 1 сентября в полном объеме работу завершить.

Много работаем с людьми. Конечно, люди по-разному воспринимают. Мы никого не заставляем, но ежеминутно, ежесекундно убеждаем в том, что единственный способ победить болезнь – это вакцинация. Какие-то успехи есть, но тоже не обольщаемся, потому что пока результата не добились. Видим, что в тех муниципалитетах, где вакцинация достигла планового показателя, там или совсем заболеваемость останавливается, или, если она возникает, то только потому, что люди приезжают с вахты или возвращаются из отпуска. Поэтому об этом очень подробно рассказываем.

И вопрос здравоохранения. В этом году постараемся провести модернизацию по оборудованию. Спасибо за помощь. По национальным проектам получили один миллиард рублей, добавляем своих областных денег два миллиарда, то есть три миллиарда рублей мы вложим в приобретение оборудования для больниц центральных районов. Надеюсь, что люди это увидят и почувствуют на качестве обслуживания.

Вторая большая проблема – это, безусловно, цены. Конечно, очень негативно влияет на это то, что мы одномоментно стали тупиковым регионом. Трафик ушел. Например, по овощам закрытого и открытого грунта есть большая проблема. Еще когда я в ноябре после Вашего решения прибыл в регион, стоимость огурцов, помидоров была крайне высокая – до 500 рублей.

Предпринимаем меры. Не могу сказать, что они пока носят системный характер, потому что планово будем выходить на адресную помощь, но на сегодняшний день по тому же «борщевому набору» мы морковь, например, со 150 рублей смогли снизить до 50, свеклу со 100 до 25. Конечно, не во всех магазинах, – с моей точки зрения, это невозможно, – но в каждом населенном пункте мы на рынках, в местных торговых сетях смогли договориться с производителями, сократить логистические цепочки, цена такая есть.

Сейчас отрабатываем по другим категориям, например, мясо птицы. Мы являемся самым большим производителем мяса, поэтому не можем не использовать этот момент опять за счет сокращения логистических цепочек и договариваясь с розницей по уровню торговой наценки. Например, по мясу птицы мы сократили со 160 до 130 рублей. С одной стороны, может быть, не самая большая цена, но с другой стороны, те люди, у которых крайне низкий доход, для них это важно – 30 рублей. Мы информацию до них таргетированно доводим через социальную защиту, через средства массовой информации, через интернет, через сообщества.

Следующее у нас на этапе – это свинина, затем масло, сахар – группа товаров, которые, как я уже сказал, производим в достаточно большом объеме и на который мы точно можем повлиять. Но в конце года все-таки очень хочу от ручного управления перейти к системной адресной поддержке. Сейчас рассматриваем несколько вариантов. И надеюсь, что понимаем, какое количество, кто, где живет и каким образом нужно донести нашу адресную помощь.

Вы поручили нам уделить максимальное внимание людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поэтому могу доложить, что принимаем решение, в августе выхожу на депутатов областной думы. С 1 октября тем категориям бюджетников, которые получают самую низкую заработную плату от восьми до двенадцати тысяч, это прочая категория, во всех бюджетных сферах – образования, культуры и спорта, социальной защиты и здравоохранения – мы поднимем [зарплату] на 20 процентов, а с 1 января 2022 года еще на четыре. Поэтому за три месяца поднимем в общей сложности на 24 процента. Понимаем, что, конечно, люди хотят большее, но 24 процента все-таки не 100 рублей.

По Вашим «указным» профессиям и категориям мы с 1 января 2022 года поднимаем на 9,6 процента. Белгородская область всегда отличалась тем, что уровень заработной платы тех же учителей был выше даже минимальных показателей, на сегодняшний день составляет 46 процентов, почти на десять процентов будем повышать. Поэтому рост будет.

Помимо этого на всех льготников, которые у нас предусмотрены, начиная с ветеранов войны и заканчивая многодетными семьями, или, наоборот, начиная с многодетных семей и по всем категориям, мы тоже с 1 октября на 20 процентов все, абсолютно все областные льготы тоже поднимем.

С моей точки зрения, конечно, хотелось бы большего. Понимаем, что все мы, конечно, не решим, но деньги закладываем, объясняем, помогаем, ищем другие возможности. Например, не просто напрямую деньгами, но приняли решение – добавили на утепление фасадов, а у нас два года назад фонд капитального ремонта принял решение, [что] утепление фасадов – это необязательные виды работ. А мы приняли решение все дома, которые капитально ремонтируются, – добавляем деньги из областного бюджета, строим тепловые пункты и утепляем фасады. Для чего? Сокращение затрат по коммуналке. Встречаюсь с жителями, они, конечно, очень благодарят. Зимой они уже где-то на 10–15, иногда на 20 процентов – в зависимости от дома – смогут себе позволить меньше платить за отопление.

Возвращаясь к вопросу медицины. Она на достаточно хорошем уровне. Конечно, мне, наверное, повезло, за пять лет поработал в нескольких регионах, посмотрел, есть с чем сравнить. В принципе на достаточно высоком уровне находится, но есть большая проблема.

У нас недостаточно мощностей. Уже был до меня подготовлен проект больницы скорой медицинской помощи, общая стоимость 5,5 миллиарда рублей. Встречался с Министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко, он приезжал к нам, я прилетал к нему, потребность он подтверждает, что нам необходимо. Это позволит нам сократить смертность и позволит сократить срок оказания высокотехнологичной медицинской помощи, то есть потребность очень большая. Мы сами не справимся с этим объемом, поэтому, если есть возможность из Резервного фонда, просим поддержать этот проект. Это первый вопрос.

Если разрешите, второй вопрос. Для меня регион, конечно, незнакомый, пытаюсь погрузиться в историю, посмотреть. Очень глубокая история, начиная с Засечной черты. Вы дали поручение развивать эту тему – патриотизма и развития туризма, там большая у нас программа.

Но что я хотел попросить? Тема патриотизма для Белгородской области имеет особое значение – Прохоровка, Курская дуга. Очень хочется, конечно, опять какие-то найти точки соприкосновения, которыми эти тему развить. Выхожу с просьбой к Вам как к Главнокомандующему: разрешите строительство суворовского училища. Вокруг есть большое количество военных училищ – в Воронеже, Орле, Московской области. Дети, которые будут учиться у нас в суворовском училище, будут затем поступать в военные училища близлежащих регионов.

Очень долго эту тему обсуждали с Николаем Ивановичем Рыжковым – сенатором от Белгородской области. Он рассказывал мне, что эта тема давно волнует, проговорили, согласовали с ним. С этой просьбой выхожу на Ваше решение.

Есть еще два вопроса. Одна из самых больных и больших инфраструктурных проблем – это, конечно, стояние воды, особенно летом. Но справимся сами, сейчас переформатировали, саккумулировали средства, постараюсь через год уже отчитаться, что эту проблему решил.

Но справиться самостоятельно с вопросом водоотведения для меня тяжеловато. У меня пять районов. В первую очередь это Старый Оскол – промышленный центр Белгородской области, там, где у нас горная металлургия, Губкин, Прохоровка, Белгород и Корочанский район. Общий объем необходимых инвестиций – одиннадцать миллиардов рублей. Нам сейчас при распределении 4,4 миллиарда выделяют, но у меня общий объем одиннадцать миллиардов. Если есть возможность, хотел попросить Вашей помощи в решении этого вопроса. Потому что вода и канализация – понятно, что не просто болезненные, а необходимые инфраструктурные решения, без которых мы получим достаточно сложную ситуацию.

И последний вопрос, но он, наверное, самый большой и емкий. За восемь месяцев нахождения понимаю, что регион высокоразвит, занимал и занимает [хорошие] позиции, как Вы говорите, и очень хочется, чтобы я своим присутствием сильные стороны усилил. Поэтому встретился практически со всеми владельцами, руководителями большого, малого и среднего бизнеса и обсудил [вопросы]. Исходил из чего: регион привык к амбициозным задачами, и мы договорились со всеми, что до 2030 года готовы к удвоению валового регионального продукта.

На сегодняшний день по итогам 2020 года он предварительно составит 990 миллиардов рублей, мы готовы к 2030 году увеличить его до двух триллионов рублей, это возможно, конечно. Но без крупных, серьезных инвестиционных проектов это сделать невозможно.

На Санкт-Петербургском экономическом форуме с двумя крупнейшими компаниями – с «Металлинвестом» и с Новолипецким металлургическим комбинатом – подписали соглашение о намерениях. Готовы вкладывать, особенно Новолипецкий металлургический комбинат.

Поэтому формулирую просьбу: планируется инвестировать на первом этапе 250 миллиардов рублей, на втором этапе – 150. На что? Начиная с увеличения добычи руды, и поэтапно – обогащение, производство окатышей, производство ГБЖ (горячебрикетированное железо), а вторым этапом на 150 миллиардов – это уже производство, используя зеленые технологии, листа из ГБЖ, которое позволит сократить углеродные выбросы, то есть получить продукцию, которая крайне востребована и в России, и за рубежом.

Но, встречаясь с руководством, с владельцами, с основными акционерами, сформулировали, что без особой экономической зоны это реализовать за короткий промежуток времени невозможно. До 2027 года, при положительном решении о создании экономической зоны, они обязуются 250 миллиардов вложить, первый этап – увеличение добычи до производства ГБЖ – готовы взять на себя обязательства запустить.

Поэтому, если коротко, Владимир Владимирович, доложил о текущей ситуации и о планах по развитию региона.

В.Путин: Хорошо, Вячеслав Владимирович. В целом Вы достаточно быстро вошли в курс дел, все проблемы назвали.

Что касается последнего вопроса – свободной экономической зоны – надо это посчитать. Но в целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это.

На что хотел бы обратить внимание. В целом все основные показатели у вас в позитивной зоне: начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей, и так далее.

Но есть вещи, на которые, безусловно, нужно обратить внимание. Кроме доходов граждан, что само собой разумеется, и сейчас Вы об этом тоже сказали, – очень хорошо, кстати говоря, что Вы с людьми общаетесь напрямую, слышите их запросы, их проблемы, реагируете на них, – но есть вопросы, которые всегда должны вызывать особое внимание, а именно: продолжает сокращаться уровень постоянного населения. Это при том, что основные показатели в позитивной зоне находятся.

Вы подняли вопросы по одной из проблем здравоохранения. Да, конечно, этим нужно заняться, но в целом у вас обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны. Поэтому на это Вам, как руководителю региона, следует тоже обратить особое внимание.

Сейчас здесь не буду перечислять весь набор поддержки медиков, но одна из наиболее важных, – Вы это знаете и по другим местам работы, – это обеспеченность жильем. Если медработники обеспечены жильем, то это является привлекательным элементом для того, чтобы люди приехали и работали у вас. Все остальные показатели, составляющие у вас в хорошем состоянии. Посмотрите на это повнимательнее. Если какая-то дополнительная поддержка нужна, давайте об этом тоже подумаем.

А по всем вопросам, которые Вы здесь затронули, обязательно вместе поработаем. Вы свяжитесь, пожалуйста, с Администрацией [Президента], с коллегами из Правительства.

В.Гладков: Разрешите, доложу? Вы абсолютно правы, у меня на сегодняшний день 87 процентов заполненных ставок. Это второй показатель после Москвы по врачам. И действительно, очень много езжу по населенным пунктам. Когда приезжаешь в село, в район и нет одного врача, для них это катастрофа.

Поэтому решение принял, Владимир Владимирович, уже внесли изменения в бюджет по итогам II квартала. 660 миллионов рублей добавили на приобретение 160 квартир во всех населенных пунктах, где у нас есть вакансии. Задача поставлена – до 1 января 2022 года у меня [будет] ноль вакансий.

Помимо этого для того, чтобы не было, прошу прощения, этих подпрыгиваний здесь, на месте, мы разработали программу по кадровому обеспечению медицинских работников на десять лет.

Поэтому в этом году мы приобретаем 31 медицинский класс – 60 миллионов заложил. То есть в каждом муниципалитете, начиная с первого класса, будем заниматься мотивацией школьников, чтобы они выбрали врачебное дело, посвятили свою жизнь. Потому что мне тяжело уговорить белгородца, который здесь вырос, переехать куда-то в Ракитянский район или Краснояружский, за 200 километров. Поэтому я хочу, чтобы они [были] с родной земли – мы сформировали их мотивацию, мы их сопроводили до 11 класса, оттуда нежно перенесли в Белгород, отучили и вернули обратно. Вот такая логики, и я думаю, что у нас все получится.

Все выполняем, готов доложить по итогам этого года, что у меня ноль вакансий будет. Каждый месяц каждый глава отчитывается. Глава, главный врач больницы и я – мы ищем, смотрим сейчас каждого человека, 160 человек, чтобы заполнить вакансии, Владимир Владимирович.

В.Путин: Вячеслав Владимирович, Вы человек опытный и понимаете, что здесь формальный подход неуместен. Вакансии – не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить.

В.Гладков: Хорошо.

В.Путин: Вы все правильно сейчас сказали, по этим направлениям нужно работать, этим нужно заниматься.

Что касается воды, то Вы уже знаете, Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые Вы поставили, обязательно вместе поработаем.

Вам всего самого доброго.

В.Гладков: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

В.Путин: Всего хорошего.

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