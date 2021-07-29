А. Яцкин: В Таганроге реализуется важный для регионов пилотный проект по модернизации городского транспорта

Source: Russia – Council of the Federation
Первый вице-спикер СФ посетил Таганрог в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.
Первый заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог.
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Сенатор детально ознакомился с ходом работ по реновации городской среды Таганрога: реконструкции трамвайной сети, площади Морского вокзала, рощи «Дубки», побывал на объектах жилищного строительства и капитального ремонта.
В ходе совещания по итогам посещения объектов реновации с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева ГолубевВасилий ЮрьевичГубернатор Ростовской области Андрей Яцкин констатировал прогресс ведущихся работ и отметил разворот областного правительства в сторону Таганрога.
По словам сенатора, в Таганроге реализуется важный для регионов пилотный проект по модернизации городского транспорта.
Андрей Яцкин
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с ходом работ по реновации городской среды Таганрога
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с ходом работ по реновации городской среды Таганрога
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Реконструкция трамвайной сети Таганрога
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с ходом работ по реновации городской среды Таганрога
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Андрей Яцкин в ходе рабочей поездки в регион ознакомился с ходом работ по реновации городской среды Таганрога
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Андрей Яцкин
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Первый вице-спикер СФ акцентировал внимание на необходимости активизировать государственно-частное и общественное партнерство по благоустройству города.
Чтобы сделать город современным, комфортным, уютным и привлекательным работа по его благоустройству должна вестись постоянно и выстраиваться на принципах социальной ответственности и широкого партнерства
«Для предприятий это не столько вопрос имиджа, сколько социальной ответственности, ведь речь идет о среде, в которой живут горожане — сотрудники этих предприятий и их семьи; эта среда должна быть человекоцентричной, ориентированной на запросы жителей», — отметил сенатор.
По его мнению, таганрогские предприятия должны принимать участие в общих усилиях по модернизации города, поскольку такой подход соответствует передовым мировым стандартам экологической и социальной ответственности бизнеса.
«Чтобы сделать город современным, комфортным, уютным и привлекательным работа по его благоустройству должна вестись постоянно и выстраиваться на принципах социальной ответственности и широкого партнерства», — подчеркнул Андрей Яцкин.