А. Майоров: Новые правила распределения субсидий регионам повысят эффективность системы обращения с твердыми коммунальными отходами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал изменения в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды».

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде под председательством заместителя Председателя Совета Федерации Николая Журавлева ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области одобрила проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу РФ «Охрана окружающей среды».

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Как отметил, комментируя это решение, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия указанные изменения касаются Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов для софинансирования их расходных обязательств, возникающих при реализации региональных программ в сфере обращения с отходами.

«Принятие новых Правил необходимо для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в нацпроект «Экология», — сказал сенатор.

Правила предусматривают, что субсидии предоставляются не только на закупку контейнеров, но и на возмещение ранее понесенных в этих целях расходов в году предоставления субсидии

По словам Алексея Майорова, Правила предусматривают, что субсидии предоставляются не только на закупку контейнеров, но и на возмещение ранее понесенных в этих целях расходов в году предоставления субсидии. В Правилах раскрывается понятие «контейнер для раздельного накопления твердых коммунальных отходов». Субсидии распределяются между регионами по результатам отбора, одним из условий которого является предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъектом РФ, утвержденный Правительством РФ.

«Также необходимо наличие региональной программы, включающей мероприятия по внедрению раздельного накопления ТКО. Заявки на участие в отборе для предоставления субсидии подаются в Министерство природных ресурсов и экологии РФ по утвержденной форме и рассматриваются комиссией, создаваемой Министерством», — добавил сенатор.

Он уточнил, что для получения в очередном финансовом году субсидии подача заявок на участие в отборе осуществляется субъектами РФ до 1 июля текущего финансового года, за исключением периода 2021 – 2022 годов. Для предоставления субсидии в 2021 – 2022 годах Минприроды России размещает на едином портале бюджетной системы РФ или на официальном сайте Министерства в Интернете объявление о проведении отбора.

«Реализация механизма предоставления субсидий на региональные проекты в области обращения с ТКО находится на постоянном парламентском контроле, и его донастройка осуществляется на основе складывающейся правоприменительной практики», — подчеркнул Алексей Майоров.

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