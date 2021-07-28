Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Памятная дата28.07.2021 05:30

90 лет со дня рождения Владимира Александровича Тимченко

Сегодня, 28 июля 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения конструктора, специалиста в области создания ракетно-космической техники, лауреата Государственной премии СССР Владимира Александровича Тимченко.

Окончил МАИ имени С. Орджоникидзе: специальность «инженер-механик» (1955 г.); д.т.н. (1985 г.). С 1954 года работал в ОКБ-1 (НИИ-88/ЦКБЭМ, РКК «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел все ступени профессионального роста от техника до и.о. заместителя главного конструктора — заместителя директора проекта (с 1973 г.), заместитель главного конструктора (с 1981 г.), гл.н.с. (с 2004 г.).

Принимал участие в проектах пилотируемых космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», «Заря», «Союз Т», «Союз ТМ», «Союз ТМА», беспилотных кораблей-зондов и пилотируемых кораблей по лунным программам Л-1, Н-1-Л-3, в проектах первых автоматических межпланетных станций в части создания спускаемых (возвращаемых) аппаратов для них, средств их посадки, средств и систем аварийного спасания экипажей пилотируемых кораблей.

Как заместитель технического директора проекта с советской стороны и руководитель рабочей группы осуществлял руководство работами по проекту первого экспериментального международного пилотируемого космического полета «Союз — Аполлон». Владимир Александрович — один из ведущих руководителей создания и ЛИ ОК «Буран» многоразовой космической системы «Энергия — Буран». Руководил созданием, летными испытаниями и полетами грузовых кораблей серии «Прогресс».

Лауреат Государственной премии СССР (1985 г.). Награжден орденами Ленина (1971 г.), «Знак Почета» (1961, 1976 гг.). «Заслуженный машиностроитель РФ» (1996 г.).

Выдающийся создатель ракетно-космической техники Владимир Александрович Тимченко скончался 5 декабря 2005 года. Урна с его прахом захоронена на Невзоровском кладбище Пушкинского района Московской области.

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