Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш28.07.2021 10:40

Энергомаш поздравил «подшефных» моряков с Днем Военно-Морского флота

В последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-Морского флота. На этот праздник в столицу Северного флота, город Североморск Мурманской области, всегда отправляется делегация НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Несмотря на ограничения, связанные с противодействием коронавирусной инфекции, традиция не была нарушена и в этом году.

25 июля начальник управления обучения и развития персонала Валерий Сметанин и контролер БТК-115, победитель конкурса профмастерства Алексей Марков побывали в 14 бригаде больших противолодочных кораблей Северного Флота, с которой НПО Энергомаш связывают давние дружеские отношения.

Тесная связь Северного флота и НПО Энергомаш берет начало с середины 1960-х годов, когда бывший моряк Северного флота Евгений Румянцев предложил руководству взять шефство над соединением противолодочных кораблей Северного флота. Главный конструктор предприятия Валентин Петрович Глушко поддержал идею, надеясь, что шефские связи помогут НПО Энергомаш пополнить кадровый состав молодыми, грамотными и квалифицированными кадрами. Так и случилось: после демобилизации североморцев с радостью принимали на завод: давали прописку, место в общежитии, помогали поступить в заводской техникум или вуз.

И в нынешнем году, по сложившейся традиции, представители НПО Энергомаш вручили командованию кораблей подарки от предприятия, а также договорились об активизации сотрудничества, в том числе по организации призыва на Северный флот призывников НПО Энергомаш.

Командование и моряки 14 бригады больших противолодочных кораблей Северного Флота выразили признательность Энергомашу за многолетнее сотрудничество и помощь личному составу кораблей.

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