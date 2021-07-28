Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в экспертной дискуссии, посвященной развитию онкогематологической службы.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области выступила модератором экспертной дискуссии, посвященной развитию службы оказания помощи больным с онкогематологическими заболеваниями. Организатором мероприятия стала платформа «Эффективное здравоохранения» РАНХиГС.

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Участники обсудили потенциал развития системы оказания помощи пациентам, меры и практические шаги для повышения доступности инновационного лечения в рамках федеральной программы «14 высокозатратных нозологий».

Татьяна Кусайко отметила, что снижение смертности от онкологических заболеваний — одна из приоритетных задач российского здравоохранения. По данным экспертов, доля пациентов со злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани занимают пятое место в рейтинге самых распространенных видов онкологии.

В результате усилий организаторов системы здравоохранения и экспертного сообщества пациентам в Российской Федерации стали доступны эффективные решения для лечения онкогематологических заболеваний

«В результате усилий организаторов системы здравоохранения и экспертного сообщества пациентам в Российской Федерации стали доступны эффективные решения для лечения онкогематологических заболеваний. Эти успехи стали возможны во многом благодаря реализации федерального централизованного обеспечения высокозатратных нозологий», — сказала сенатор.

Она сообщила, что ежегодно в стране удается предотвратить до 200 тыс. летальных исходов среди пациентов, страдающими такими заболеваниями.

Заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в ходе мероприятия отметил, что программа «14 ВЗН» в целом повысила качество жизни пациентов, значительно снизила инвалидизацию и летальность.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ Елена Астапенко сообщила, что за 11 лет численность пациентов, включенных в программу «14 ВЗН», выросла более чем в два раза вследствие роста продолжительности жизни, что является позитивным фактором.

В дискуссии приняли участие заместитель генерального директора по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами РФ «НМИЦ гематологии» Минздрава России Татьяна Гармаева, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, первый вице-президент «Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Андрей Солодовников.

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