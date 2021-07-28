С. Мартынов: В Республике Марий Эл ведутся активные работы по ремонту школ к новому учебному году

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил успехи отрасли образования в регионе.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе работы в регионе провел встречу с министром образования и науки Марий Эл Натальей Адамовой.

Как сообщила глава республиканского министерства, основной этап Единого государственного экзамена прошел в этом году в штатном режиме, полученные результаты стали максимально объективной оценкой знаний выпускников. Утечек в интернет экзаменационных материалов, равно как и технологических срывов отмечено не было. По словам министра, итоги ЕГЭ 2021 года несколько выше прошлогодних. «Так, из 2849 человек, сдававших обязательный на ЕГЭ русский язык, неудовлетворительные оценки получили лишь три человека. Если говорить о проценте, то средний балл оказался равен 71,33, это на уровне «хорошо» в прежней системе оценок. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 70,9 баллам».

Сергей Мартынов

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе провел встречу с министром образования и науки Марий Эл Натальей Адамовой

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Сергей Мартынов в ходе работы в регионе провел встречу с министром образования и науки Марий Эл Натальей Адамовой

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Проходят занятия в школах Республики Марий Эл

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Проходят занятия в школах Республики Марий Эл

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Проходят занятия в школах Республики Марий Эл

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Наталья Адамова также сообщила, что в настоящее время ремонтные бригады по всей Республике усиленно готовят школьные здания к началу учебного года. Марий Эл уже получила федеральные субсидии для проведения ремонтов школ. Масштабные средства выделяются не только по линии национальных проектов, но и из бюджета региона. Деньги будут потрачены, в том числе, и на модернизацию пищеблоков в школьных столовых.

Марий Эл показала достаточно убедительные результаты ЕГЭ. Это говорит о том, что качественный уровень педагогического состава в Республике остается на высоте

Сергей Мартынов отметил стремление педагогов Марий Эл к самосовершенствованию, когда учителя не стесняются учиться сами, чтобы быть интересными для своих воспитанников.

«Марий Эл показала достаточно убедительные результаты ЕГЭ. Это говорит о том, что качественный уровень педагогического состава в Республике остается на высоте. При этом эпидемиологическая ситуация и дистанционное обучение не повлияли негативно на результаты экзаменов. Учителя справляются с вызовами времени», – подчеркнул сенатор.

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