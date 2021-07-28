С. Лукин взял под личный контроль строительство школы в селе Садовом Воронежской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировал ход строительных работ.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области в рамках региональной недели совершил рабочую поездку в Аннинский район субъекта РФ. Совместно с первым заместителем председателя областного правительства Владимиром Поповым и главой района Василием Авдеевым сенатор проинспектировал ход строительства школы в селе Садовом.

Возведение современного образовательного объекта в самом большом сельском поселении района, насчитывающем более четырех тысяч жителей, стало первым среди наказов избирателей представителю региона в верхней палате российского парламента Сергею Лукину.

Необходимость появления новой школы в Садовом обусловлена приоритетностью развития сельских территорий – особенно с учетом складывающейся неблагоприятной демографической ситуации

По его мнению, необходимость появления новой школы в Садовом обусловлена приоритетностью развития сельских территорий – особенно с учетом складывающейся неблагоприятной демографической ситуации.

«Сельскохозяйственная отрасль обеспечивает продовольственную безопасность страны. Надеемся, что развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры будет способствовать закреплению молодежи на селе и позволит остановить отток населения с сельских территорий», — заявил Сергей Лукин.

Сергей Лукин вместе с первым заместителем председателя областного правительства Владимиром Поповым и главой района Василием Авдеевым проинспектировал ход строительства школы в селе Садовом

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Сергей Лукин вместе с первым заместителем председателя областного правительства Владимиром Поповым и главой района Василием Авдеевым проинспектировал ход строительства школы в селе Садовом

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Строительства школы в селе Садовом

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Строительства школы в селе Садовом

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Сергей Лукин вместе с первым заместителем председателя областного правительства Владимиром Поповым и главой района Василием Авдеевым проинспектировал ход строительства школы в селе Садовом

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По словам сенатора, новая школа в Садовом будет отвечать самым современным требованиям. Трехэтажное здание рассчитано на 400 учащихся и предполагает обучение двадцати классов параллельно. Ее проектирование велось с учетом пожеланий жителей села. Строительство финансируется в рамках областной адресной инвестиционной программы, 99 проц. средств поступит из регионального бюджета, 1 проц. — из муниципального. В соответствии с условиями контракта, школа распахнет свои двери перед учениками уже 1 сентября 2022 года.

Ознакомившись с ходом строительства Сергей Лукин отметил, что работы идут в строгом соответствии с графиком, и будут завершены в срок и с высоким качеством.

«Моя прямая обязанность как сенатора Российской Федерации – решать те задачи, которые ставят передо мной жители региона», — подчеркнул Сергей Лукин.

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