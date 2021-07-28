Совещание по вопросам подготовки к новому учебному году

Source: President of Russia – Kremlin

В совещании приняли участие Министр труда и социальной защиты Антон Котяков и Министр просвещения Сергей Кравцов.

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В.Путин: Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Предлагаю сегодня обсудить вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему учебному году.

Как вы знаете, в соответствии с подписанным мной Указом мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями – их всего 67,5 тысячи, из которых примерно 10 процентов требуют капитального ремонта, а меньше процента школ – это немного, но тем не менее это тоже недопустимо – находятся в аварийном состоянии.

Эта программа должна быть подготовлена Правительством, как я просил, до конца текущего года с выделением необходимого финансирования. Хотел бы сегодня услышать, как идёт эта работа, Сергей Сергеевич [Кравцов].

Никто не отменял подготовку к предстоящему 1 сентября, поэтому хотел бы от вас услышать, как идёт работа в этом году.

И второй вопрос: вы знаете, что в соответствии с принятым решением и Указом Президента от 2 июля 2021 года мы планируем произвести разовую выплату гражданам, в семьях которых есть дети от шести до 18 лет, в связи с подготовкой к школе и тем, кто продолжает обучение в школах, – инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью от 18 до 23 лет.

А вопрос мой заключается в том, можно ли произвести эту выплату ранее намеченного срока – намеченный срок у нас был 16 августа, – для того чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются.

Давайте начнём. Сергей Сергеевич, пожалуйста.

Продолжение следует.

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