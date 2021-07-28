Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#наука28.07.2021 17:21

Проведена финальная коррекция орбиты модуля «Наука» перед стыковкой с МКС

В среду, 28 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в штатном режиме провели финальный корректирующий манёвр модуля, запущенного с космодрома Байконур неделю назад.

Время включения двигателей — в 16:43:07 по московскому времени. Согласно телеметрической информации, двигательная установка модуля отработала штатно. Проводить новые коррекции орбиты перед стыковкой модуля «Наука» с российским сегментом Международной космической станцией, которая запланирована в 16:26 мск 29 июля 2021 года, не планируется. Прямая трансляция причаливания и стыковки начнется на сайте Госкорпорации «Роскосмос» и на страницах в социальных сетях Роскосмоса с 15:40 мск.

«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции. Он создавался кооперацией предприятий в целях реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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