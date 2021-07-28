Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КБХА#Красмаш#НИЦ РКП28.07.2021 15:59

Предприятия Роскосмоса увеличили поставки кислорода для медицинских нужд

В период осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией Covid-19 в 2020–2021 гг. предприятия ракетно-космической отрасли Российской Федерации передали для нужд медицинских учреждений около 20 тысяч тонн кислорода.

Так, Конструкторское бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения Роскосмоса) в период с 1 марта 2020 по июнь 2021 года поставлено медицинским учреждениям Воронежа 10 171 тонну кислорода.

Красноярский машиностроительный завод (производитель ракетной техники для нужд Минобороны РФ) в этот же период поставил порядка 2,5 тысячи тонн медицинского кислорода в 2020 году и почти 5,3 тысячи тонн в первом полугодии 2021 года.

Кроме того, Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, также одно из крупнейших отраслевых производителей криогенных компонентов и сжатых газов, для нужд учреждений здравоохранения поставил в 2020 году 514 тонн жидкого кислорода, в 2021 году в январе-феврале — 433 тонны, в июне — 261 тонну.

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