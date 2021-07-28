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#Роскосмос #Главное

29.07.2021 00:10

Памяти Олега Дмитриевича Бакланова

Ушел из жизни талантливый руководитель и умелый организатор ракетно-космической и оборонной промышленности, выдающийся ученый и патриот своей страны. Олег Дмитриевич Бакланов родился в 1931 году в Харькове, на Украине. В послевоенные годы учился в ремесленном училище связи, в 1958 году без отрыва от производства окончил радиотехнический факультет Всесоюзного заочного энергетического института, работал мастером на Харьковском приборостроительном заводе (ХПЗ), где отрабатывалась аппаратура системы боковой радиокоррекции ракеты Р-7, а также первых искусственных спутников Земли. В 1962 году стал заместителем главного инженера ХПЗ, затем – главным инженером, а в 1972 году возглавил предприятие. С ноября 1976 года Олег Дмитриевич назначается заместителем министра общего машиностроения, курируя создание систем управления ракетно-космическими объектами. В 1981 году назначается первым заместителем министра, а в 1983 году – министром общего машиностроения СССР. Под его руководством была реализована сложнейшая программа по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран», создан мощный базис для укрепления обороны страны и освоения космического пространства. В последние годы СССР О.Д.Бакланов занимал руководящие посты в государственном управлении, был секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам, первым заместителем председателя Совета обороны при Президенте СССР. За заслуги перед страной Олег Дмитриевич был удостоен звания героя Социалистического труда, отмечен государственными наградами и премиями. Во время событий 19-21 августа 1991 года входил в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), за что был арестован и содержался в следственном изоляторе «Матросская тишина». В 1994 году вместе с другими обвиняемыми по этому делу был амнистирован. В постсоветские годы Олег Дмитриевич продолжал занимать активную жизненную позицию, принимал участие в работе общественных и политических организаций, возглавлял региональную организацию «Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины», Международный союз общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь». Знания и огромный бесценный опыт работы О.Д.Бакланова были востребованы нынешним поколением работников ракетно-космической отрасли. До последних дней он оставался членом консультативного совета при Министерстве промышленности и торговли России, работал советником Генерального директора ОАО «РКК «Энергия им. С.П. Королева». Память об Олеге Дмитриевиче Бакланове навсегда сохранится в наших сердцах, его дело развития космической отрасли России будет продолжено.

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