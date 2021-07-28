О. Алексеев в ходе поездки в Саратовскую область посетил Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с работой учреждения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб». Сенатор ознакомился с деятельностью учреждения, а также осмотрел развернутую там экспозицию и мобильную лабораторию диагностики.

Олег Алексеев отметил, что Институт является ведущим научно-исследовательским центром по проблемам особо опасных инфекционных болезней и играет ведущую роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения России и стран СНГ. Коллектив учреждения насчитывает около 650 сотрудников.

Институт является ведущим научно-исследовательским центром по проблемам особо опасных инфекционных болезней и играет ведущую роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения России и стран СНГ

«Особо хочу отметить, что специальные бригады участвовали в ликвидации 67 эпидемических вспышек чумы, холеры и других опасных инфекционных болезней. В частности, сотрудники Института участвовали в ликвидации эпидемии, вызванной вирусом Эбола в Гвинейской Республике. В 2014–2016 годах они работали в Республике Алтай, где благодаря проведенным профилактическим мероприятиям удалось избежать вспышек чумы. В 2020 году специализированная бригада обеспечивала эпиддиагностику в зоне техногенной катастрофы в Бейруте», — сказал сенатор.

Олег Алексеев и руководитель научно-исследовательского противочумного института Владимир Кутырев

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Олег Алексеев посетил Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»

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Олег Алексеев посетил Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»

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Олег Алексеев познакомился с деятельностью института и осмотрел экспозицию учреждения и мобильную лабораторию диагностики

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Олег Алексеев посетил Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»

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Олег Алексеев познакомился с деятельностью института и осмотрел экспозицию учреждения и мобильную лабораторию диагностики

6 из 12

Олег Алексеев посетил Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»

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Олег Алексеев познакомился с деятельностью института и осмотрел экспозицию учреждения и мобильную лабораторию диагностики

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Олег Алексеев познакомился с деятельностью института и осмотрел экспозицию учреждения и мобильную лабораторию диагностики

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Олег Алексеев познакомился с деятельностью института и осмотрел экспозицию учреждения и мобильную лабораторию диагностики

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Олег Алексеев познакомился с деятельностью института и осмотрел экспозицию учреждения и мобильную лабораторию диагностики

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Олег Алексеев посетил Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»

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Руководитель Института Владимир Кутырев сообщил, что техника, разработанная коллективом учреждения «Микроб», применяется по всему миру для противоэпидемической работы, при техногенных катастрофах, диагностике инфекций, включая COVID-19. На основе инновационных разработок Института создан мобильный комплекс лабораторий, оснащенный самым современным оборудованием.

«В рамках обеспечения санитарной безопасности планируется поставка этой техники и в другие города России», — подчеркнул Олег Алексеев.

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