Л. Гумерова: Республика Башкортостан активно подключилась к федеральной программе реконструкции школ

Source: Russia – Council of the Federation

Стерлитамак – пример успешного взаимодействия региональных и федеральных органов власти в процессе ремонта и реконструкции средних учебных заведений, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в ходе работы в регионе посетила город Стерлитамак. Сенатор ознакомилась с проектом реконструкции гимназии № 1, осмотрела полилингвальную школу № 23 и пообщалась с воспитанниками Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара.

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Планируется, что в новом здании гимназии № 1 будут обучаться более 600 ребят с первого по пятый классы. Также здесь организуют группы продленного дня и детский сад для 180 детей. Запланировано возведение двух учебных корпусов, физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха, столовой, библиотечно-информационного центра, актового зала.

В полилингвальной школе № 23, образовательный процесс в которой осуществляется на пяти языках, сенатор осмотрела школьный музей, пообщалась с детьми и педагогами.

Во Дворце пионеров и школьников им. А.П. Гайдара парламентарий оценила работу летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания, различных секций и кружков.

В беседах с руководством и представителями педагогических коллективов школьных образовательных учреждений Лилия Гумерова обсуждала вопросы, касающиеся дополнительного образования, ремонта и реконструкции школ.

Лилия Гумерова в ходе работы в регионе ознакомилась с проектом реконструкции гимназии № 1 и осмотрела полилингвальную школу № 23

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Лилия Гумерова в ходе работы в регионе ознакомилась с проектом реконструкции гимназии № 1 и осмотрела полилингвальную школу № 23

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Лилия Гумерова в ходе работы в регионе ознакомилась с проектом реконструкции гимназии № 1 и осмотрела полилингвальную школу № 23

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Лилия Гумерова в ходе работы в регионе ознакомилась с проектом реконструкции гимназии № 1 и осмотрела полилингвальную школу № 23

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Лилия Гумерова в ходе работы в регионе ознакомилась с проектом реконструкции гимназии № 1 и осмотрела полилингвальную школу № 23

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Лилия Гумерова в ходе работы в регионе ознакомилась с проектом реконструкции гимназии № 1 и осмотрела полилингвальную школу № 23

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Лилия Гумерова в ходе работы в регионе посетила город Стерлитамак

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По мнению представителя региона в верхней палате парламента, город Стерлитамак – пример успешного взаимодействия региональных и федеральных органов власти в этом процессе. Так, по словам Лилии Гумеровой, 500 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на реконструкцию одной из самых крупных в городе гимназий, а богатый и разнообразный опыт организации дополнительного образования – результат «точечной» кадровой работы, грамотного подбора педагогов и тренеров, способных заинтересовать детей.

«Необходимо сделать все возможное, чтобы дополнительное образование стало доступным, интересным, полезным, и большая часть расходов не ложилась на плечи родителей», — подчеркнула сенатор.

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