К. Косачев выступил перед выпускниками международной ознакомительной программы «Meeting Russia Reunion»

Source: Russia – Council of the Federation

Проект знакомит молодых политологов, дипломатов, журналистов из стран Европы и Америки с современной Россией,

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в первой встрече молодых зарубежных лидеров в рамках проекта публичной дипломатии «Meeting Russia Reunion». Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи.

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Проект знакомит молодых политологов, дипломатов, журналистов из стран Европы и Америки с современной Россией, с политическим и культурным устройством регионов. Первым регионом стала Ульяновская область.

Нынешний кризис в отношениях между Россией и Западом связан с неготовностью западных лидеров действовать в рамках общепризнанных принципов международного права, пытаясь навязать миру собственные правила

Вице-спикер СФ высоко оценил значимость проекта как уже состоявшегося института общественной дипломатии. В ходе прямого общения с иностранными участниками программы Константин Косачев отметил, что нынешний кризис в отношениях между Россией и Западом связан с неготовностью западных лидеров действовать в рамках общепризнанных принципов международного права, пытаясь навязать миру собственные правила.

«Базовым правилом должно быть — ты не должен разрешать себе то, что запрещаешь другим или, иными словами, ты не должен запрещать другим то, что разрешаешь себе», — подчеркнул парламентарий.

Константин Косачев выразил уверенность в том, что выход из сложившегося кризиса может быть найден в возвращении к принципам Хельсинки (СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе) и Парижа (Парижская хартия для Новой Европы) на новой основе.

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