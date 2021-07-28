Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские спортсмены выиграли «серебро» в первом олимпийском турнире по баскетболу 3х3

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россияне Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков и Станислав Шаров выиграли серебряные медали в баскетбольном турнире 3х3. В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что баскетбол 3х3 впервые будет представлен на Играх в Токио.

В финале россияне уступили сборной Латвии со счетом 18:21. Бронзовые медали у команды Сербии.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских игроков с успешным выступлением в первом олимпийском турнире по баскетболу 3х3:

«Мужская и женская команды добились на Играх в Токио большого успеха. Баскетбол 3х3 был впервые представлен в программе Олимпийских игр. Российские баскетболисты и баскетболистки навсегда вошли в историю, став призерами турнира. Поздравляю обе наши сборные, тренеров и Российскую федерацию баскетбола с завоеванием первых олимпийских медалей в этой дисциплине. Мужская команда неровно стартовала на Олимпиаде, но ближе к плей-офф смогла найти свою игру. Женская сборная одержала на олимпийском турнире несколько очень ярких побед. Благодаря выступлению наших спортсменов в Токио многие российские болельщики познакомились с баскетболом 3х3. Уверен, число занимающихся этим видом спорта в России после столь успешного выступления на Олимпиаде увеличится в разы», – сказал Министр.

Кирилл Писклов, Александр Зуев, Илья Карпенков и Станислав Шаров давно играют в сборной России 3х3. Команда дважды становилась победителем молодежного чемпионом мира U23 по баскетболу 3х3 (2018, 2019).

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских баскетболистов и весь тренерский штаб с «серебром» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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