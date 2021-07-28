Игры XXXII Олимпиады в Токио: Российские пловцы – серебряные призеры в эстафете 4х200 метров вольным стилем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк выиграли серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем.Золотые награды у представителей сборной Великобритании, которые на заплыве установили новый европейский рекорд. Российская эстафетная сборная смогла обойти чемпионов Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) – команду США. Они финишировали только на четвертом место. Бронзовые награды у пловцов из Австралии.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил пловцов с «серебром»:«Поздравляю наших пловцов Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка, тренеров сборной России и Всероссийскую федерацию плавания с олимпийским «серебром». Каждый из российских спортсменов внес свой важный вклад в этот результат, стабильно прошел свою часть дистанции. Было видно, насколько серьезно они настроены на борьбу. Наши пловцы упорно шли к своей цели и на финише вырвали серебряные медали в борьбе с сильными соперниками из Австралии, опередив их всего на 0,03 секунды. Это третья награда, завоеванная в Токио, российскими пловцами. Желаю им удачи на следующих олимпийских дистанциях. За них болеет сейчас вся Россия», – сказал Олег Матыцин.«Эта медаль очень ценная, потому что мы обогнали американцев. Выступление выше всяких похвал, это победа», – заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.Днем ранее член эстафетной сборной Евгений Рылов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине. Для России это первая с 1996 года золотая медаль на данной дистанции.24-летний Евгений Рылов является бронзовым призером Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на дистанции 200 метров на спине и двукратным чемпионом мира (2017, 2019) на этой дистанции.22-летний Мартин Малютин – действующий чемпион Европы на трех дистанциях: 400 метров вольным стилем, эстафета 4х200 метров вольным стилем и 200 метров вольным стилем.21-летний Иван Гирев – действующий чемпион Европы на двух дисциплинах: эстафета 4х100 метров вольным стилем и эстафета 4х200 вольным стилем.26-летний Михаил Довгалюк – двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2019). Обе медали пловец выиграл в эстафете 4х200 метров вольным стилем.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка и весь тренерский штаб с «серебром» и желает успехов на предстоящих заплывах!

MIL OSI