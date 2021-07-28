Игры XXXII Олимпиады в Токио: Никита Нагорный выиграл «бронзу» в личном многоборье

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) российский гимнаст Никита Нагорный выиграл бронзовую медаль в личном многоборье. «Золото» выиграл представитель Японии Даики Хашимото, «серебро» – у китайца Сяо Жотэна.Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поблагодарил Никиту Нагорного за успешное выступление в личном многоборье и пожелал удачи остальным членам сборной:«Поздравляю Никиту Нагорного, тренеров национальной команды и Федерацию спортивной гимнастики России с «бронзой» Олимпийских игр Токио в индивидуальном многоборье. Это первая медаль, завоеванная российскими гимнастами в личном многоборье с Игр-2000, когда олимпийским чемпионом стал Алексей Немов. Никита Нагорный показал выступление очень высокого, действительно чемпионского уровня и совсем немного уступил соперникам из Японии и Китая в борьбе за «золото». Никиту впереди ждут соревнования в индивидуальных упражнениях, где он выступит в трех видах программы. Мы желаем успеха и будем всей страной болеть за наших гимнастов – Никиту Нагорного, а также за Давида Белявского и Дениса Аблязина, которые также выступят в Токио на отдельных снарядах. Хочу поблагодарить за выступление на Олимпиаде Артура Далалояна. Ради того, чтобы принять участие в Играх, он в рекордные сроки восстановился от тяжелейшей травмы. Артур внес огромный вклад в победу российских гимнастов в командном многоборье, проявил себя как один из лидеров нашей команды», – сказал Олег Матыцин.24-летний Никита Нагорный – чемпион мира (2019) в личном многоборье и двукратный чемпион Европы (2019, 2021) в данной дисциплине. В 2016 году Никита Нагорный стал серебряным призером Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командном многоборье. 26 июля Никита в команде с Артуром Далалояном, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл золотую медаль на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония).В личном многоборье Россию также представил абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян. Несмотря на долгое восстановление после тяжелой травмы, россиянин достойно представил страну и занял шестое место. В квалификационном раунде командного многоборья Артур выступил на всех снарядах и был включен в команду. Гимнаст проявил высочайший уровень ответственности, показал высокие результаты и внес неоценимый вклад в победу сборной России в командном многоборье. Артур пожертвовал личным выступлением в пользу «золота» команды. Россиянин завершил выступление на Олимпийских играх в Токио.Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Никиту Нагорного, весь тренерский штаб и Федерацию спортивной гимнастики России с «бронзой» и желает дальнейших успехов!

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