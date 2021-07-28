Игры XXXII Олимпиады в Токио: Дебютантка Игр Мадина Таймазова выиграла «бронзу» – первую медаль для России в дзюдо

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 июля, на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония) россиянка Мадина Таймазова выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 70 кг. В поединке за «бронзу» Мадина Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич.

В полуфинальной встрече против японки Тидзуру Араи девушка покинула татами в сопровождении медицинского персонала. Бой продолжался 16 минут 41 секунду и стал самым продолжительным на Играх в Японии. Через час после окончания полуфинала состоялся бой за третье место. Мадина Таймазова вышла на татами с гематомой в области глаза, но травма не помешала россиянке стать победительницей в схватке.

Для российской сборной это первая медаль на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по дзюдо.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил спортсменку:«Поздравляю Мадину Таймазову с «бронзой» Олимпиады. Российская спортсменка проявила большой характер на пути к олимпийской медали. Она продолжала бороться, не взирая на подбитую бровь и усталость. Наша спортсменка была в шаге от выхода в финал и была достойна побороться за олимпийское «золото». Полуфинальный поединок российской дзюдоистки с соперницей из Японии побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде — он длился почти 17 минут. Мадина Таймазова была вынуждена покинуть татами с помощью врачей, но уже через час нашла в себе силы выиграть первую для России медаль в дзюдо на Играх в Токио. Поздравляю с этой наградой тренеров национальной команды, а также Федерацию дзюдо России и желаю российским дзюдоистам успеха в соревнованиях Игр Олимпиады», – сказал Олег Матыцин.

22-летняя Мадина Таймазова – дебютантка Олимпийских игр в Токио. Мадина является двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2021) по дзюдо.

Игры XXXII Олимпиады в Токио (Япония) проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. На Играх XXXII Олимпиады в Токио российские спортсмены выступают как команда Олимпийского комитета России. В случае побед россиян в качестве музыкального сопровождения награждения звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Мадину Таймазову и весь тренерский штаб с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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