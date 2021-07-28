Запуск железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю

Source: President of Russia – Kremlin

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта Российской Федерации: западный портал расположен в Иркутской области, восточный – в Республике Бурятия.

Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями Президента и Правительства России.

Новый участок – двухпутный, что кратно увеличивает пропускную способность перегона. Глубина заложения тоннеля составляет 300 метров.

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В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Очень рад вас всех видеть.

Сегодня мы запускаем железнодорожное движение по второй нитке Байкальского тоннеля. Его создание – это большое, безусловно важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики.

Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник – День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа.

Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе. Благодаря вашему напряжённому, добросовестному труду обеспечивается надёжность перевозок по всей нашей огромной стране, по всей огромной территории, успешно реализуются перспективные проекты развития. Спасибо вам большое за преданное, ответственное отношение к своему делу.

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И конечно, тёплые слова признательности специалистам, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. Вы выполнили большую, колоссальную работу, решили сложные технологические задачи, внесли весомый вклад в модернизацию БАМа.

С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастёт – в разы, там было 17 пар, будет на первом этапе 33, а потом, по-моему, до 57 выходит, руководитель РЖД скажет сегодня, наверное, о перспективах. Безусловно, это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне в целом, для реализации транзитного потенциала России, конечно. Дополнительный импульс к развитию получит экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока.

В целом мы продолжим формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России: будем строить аэропорты и морские терминалы, развивать автомобильную и железнодорожную сеть. Нам это необходимо для повышения связанности российских территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, для создания эффективных транспортных коридоров, объединяющих европейскую часть России [и] то, что у нас находится за Уралом, – вообще Европу и Азию. Всё это – перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь.

Теперь позвольте несколько слов и о текущих, оперативных задачах. Речь о восстановлении участков Транссибирской магистрали, разрушенных проливными дождями несколько дней назад.

Мне руководитель РЖД уже докладывал, ситуация здесь, как известно, сложилась достаточно напряжённая: было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров. Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны, я знаю, что работы идут, идут успешно, на эти цели направлены значительные силы и средства.

Ещё раз повторяю, руководитель РЖД докладывал, что уже большая часть работы проделана. Сегодня хотелось бы услышать, как продвигается восстановление повреждённых участков дальше, когда движение поездов вернётся к привычному графику. Подчеркну: это важно для экономики, для обеспечения стабильного транспортного сообщения на всей территории нашей страны.

Пожалуйста, слово Белозёрову Олегу Валентиновичу, прошу Вас.

О.Белозёров Белозёров Олег Валентиновичгенеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» : Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Нахожусь сейчас здесь, на восточном портале Байкальского тоннеля. Сегодня ночью прибыл с Забайкальской железной дороги, с места проведения восстановительных работ.

Хочу доложить. 26 июля в 21 час 20 минут [мск] два пути было запущено и, соответственно, полностью восстановлено движение по Транссибирской магистрали. За время [восстановительных работ] по барьерному месту были перевезены 2176 пассажиров автомобильным, автобусным транспортом, 986 человек перевезено авиацией.

Хочу поблагодарить Министерство транспорта, Росавиацию, руководителей субъектов за оказание помощи в перевозке пассажиров. За это время было отставлено движение более 500 поездов.

На данный момент по восстановленному участку уже прошло 297 поездов, 17 из которых – пассажирские. Движение полностью восстановлено. Нам потребуется около 10 дней для того, чтобы поднять все поезда, при этом сейчас все ограничения по погрузке в восточном направлении сняты, всё работает в штатном режиме.

Здесь, Владимир Владимирович, находимся в ключевом месте – горно-перевальный участок, одно из барьерных мест по Восточному полигону. Как Вы уже сказали, 17 пар поездов – серьёзное ограничение. После запуска тоннеля сразу же выйдем на 33, а в течение пяти месяцев создадим потенциал до 85 пар.

При строительстве тоннеля были приняты уникальные решения. Я скажу буквально о нескольких из них. Это безбалластный путь, при этом здесь, на портале, автоматические двери будут поддерживать круглый год постоянную температуру.

И конечно, отдельно хочу остановиться на экологии: здесь не будет больше сбросов неочищенных вод, здесь установлены самые современные очистные сооружения. В процессе строительства было высажено более 40 тысяч деревьев, саженцев на более чем 20 гектарах земли и выпущено более 16 тысяч мальков в реку Селенга.

Продолжение следует.

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