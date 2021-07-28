Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил, что современные подходы аграрной политики должны быть переориентированы на развитие малых и средних форм агропромышленного бизнеса.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) считает, что сохранение и устойчивое развитие сельских территорий напрямую зависят от успешной работы представителей малых и средних форм агробизнеса.

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«Полностью поддерживаю мнение заместителя Председателя Государственной Думы Алексея Гордеева, высказанное на стратегической сессии «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», что необходимо выработать новые подходы к сельскохозяйственной политике, направленные на благополучие жителей сельских территорий. И я убежден, что это невозможно без развития малого бизнеса на селе», — сказал сенатор.

Он напомнил, что по поручению Председателя Совета Федерации о выработке предложений по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе при профильном Комитете СФ в марте этого года создана рабочая группа, в которую вошли сенаторы, представители РАН, федеральных органов исполнительной власти, эксперты.

Поддержка фермеров и сельскохозяйственных кооперативов сейчас крайне актуальна

«Поддержка фермеров и сельскохозяйственных кооперативов сейчас крайне актуальна. Отрадно, что предложения, озвученные в ходе наших заседаний, уже начинают реализовываться на практике», — подчеркнул Егор Борисов, возглавляющий рабочую группу.

На заседаниях неоднократно отмечалось, что в настоящее время поддержка крупных сельхозпроизводителей отлажена и эффективно работает. Теперь необходимо переориентироваться на целевую поддержку малых хозяйств, фермеров и сельскохозяйственную кооперацию, добавил сенатор.

«Крайне важно обеспечить доступность льготного кредитования для большего количества малых хозяйств. Для этого надо продолжить работу по дальнейшему снятию различных ограничений. Также необходимо увеличивать количество получателей грантов и объем денежных средств, выработать понятные и простые правила для их эффективного использования. Проблема сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств тоже требует незамедлительного решения. И члены рабочей группы уверены, что малые формы хозяйствования могут составить конкуренцию крупным производителям», — сказал Егор Борисов.

Парламентарий отметил, что решение Правительства РФ о поддержке инициативы Министерства сельского хозяйства РФ и внесении в Государственную Думу законопроекта, направленного на возможность сельхозтоваропроизводителям реализовывать свою продукцию на землях сельхозназначения, поможет сократить затраты фермеров на логистику при перемещении и хранении продукции, а также на аренду торговых мест. Предлагается снять запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения товаропроизводителям из числа фермеров и сельхозкооперативов.

«Это поможет привлечь покупателей, которые располагаются неподалеку и хотят непосредственно у производителей приобретать самые свежие овощи, молочные товары, мясо, а также будет способствовать сдерживанию цен на продукты питания первой необходимости», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, продолжил он, Правительством РФ принято решение поручить регионам увеличить количество малых форматов торговли: рынков, ярмарок, объектов нестационарной торговли, специально отведенных мест торговли для населения, создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса. Об этом доложила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании Президенту страны.

«Наш Комитет и каждый сенатор в отдельности, представляющий свой регион, глубоко поддерживает данную меру. Важно, чтобы новый урожай овощей попал на рынок как можно быстрее, был доступен населению в максимальном ассортименте и по доступной цене. Над решением этой задачи будем работать вместе с руководством регионов», — отметил Егор Борисов.

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