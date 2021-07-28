Г. Карелова: На поддержку семей, воспитывающих трех и более детей, дополнительно выделено 1,44 миллиарда рублей из резервного фонда Правительства РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Всего в 2021 году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 миллиардов рублей, отметила заместитель Председателя СФ.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Правительство РФ дополнительно выделило регионам почти 1,5 млрд руб. на выплаты родителям, у которых родился третий или последующий ребенок.

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Как отметила заместитель Председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области такие ежемесячные выплаты будут получать семьи, воспитывающие трех и более детей, пока ребенку не исполнится три года. «Размер выплат будет равен детскому прожиточному минимуму в регионе. В среднем по России он составляет 11,3 тысячи рублей», — рассказала парламентарий.

Дополнительные средства поступят в 17 регионов: Республики Башкортостан, Бурятия, Кабардино-Балкария, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва, Хакасия, Чувашскую Республику, Пермский и Ставропольский края, Астраханскую, Владимирскую, Иркутскую, Оренбургскую, Челябинскую области.

Федеральное софинансирование расходов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей осуществляется с 2013 г.

Заместитель Председателя СФ напомнила, что федеральное софинансирование расходов по осуществлению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей осуществляется с 2013 г. За это время значительно расширен перечень регионов, в отношении которых осуществляется поддержка со стороны Федерации.

«В текущем году федеральную помощь на эти цели получают уже 75 регионов. Это позволит обеспечить выплатами более полумиллиона детей и поддержать многодетные семьи», — подчеркнула Галина Карелова.

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