Source: Russia – Council of the Federation

Россия и страны ОИС показали пример бесконфликтного сотрудничества цивилизаций в условиях многополярного мира, уверен сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области выступил на V юбилейном Форуме молодых дипломатов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие прошло в Казани в рамках Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021».

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Приветствие молодым дипломатам направил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Организатором программы в сфере международного сотрудничества выступила Академия молодежной дипломатии.

Григорий Карасин отметил, что Форум молодых дипломатов ОИС стал прекрасной дискуссионной площадкой, основанной на принципах «горизонтальной дипломатии». Действующие молодые сотрудники внешнеполитических ведомств государств-членов ОИС получили уникальную возможность для общения с известными общественно-политическими деятелями, дипломатами, представителями органов власти.

«Целью данной площадки в рамках саммита является развитие тесных межличностных контактов среди молодых дипломатов, экспертов-международников и представителей молодого поколения стран ОИС, создание на этой базе атмосферы общности интересов, взаимопонимания и доверия между молодежью наших стран и взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу».

По мнению сенатора, пример Татарстана убедительно доказывает отличные возможности российских регионов в сфере международного молодежного сотрудничества. «Опыт системного взаимодействия с международными молодежными организациями заслуживает внимания, было бы полезным его распространение в других российских регионах».

Григорий Карасин напомнил слова Президента России о том, что на протяжении всего ХХ века наша страна поддерживала многие исламские государства в их движении к национальной независимости, оказывала им содействие в становлении промышленной базы и социальной инфраструктуры, а современная Россия также продолжает давние традиции сотрудничества.

«Благодаря в том числе деятельности Группы стратегического видения, возглавляемой президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, МиннихановРустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан 2020 год прошел под девизом дальнейшего развития взаимодействия Российской Федерации с государствами-членами ОИС», — сказал парламентарий. Он отметил, что многие мероприятия в течение года были приурочены к юбилейной дате – 15-летию участия России в качестве наблюдателя в этой Организации и 50-летию самой ОИС.

«Пятнадцатилетний период тесных контактов между Россией и исламскими странами был насыщен важными событиями для нашей страны и государств-членов ОИС. Россия и исламские страны сблизились на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, подтверждая примером своего взаимодействия возможность бесконфликтного сотрудничества цивилизаций в условиях формирования многополярного мира», — подчеркнул Григорий Карасин.

Приоритетными в этот период стали такие вопросы глобальной повестки дня, как сохранение многоконфессиональности и многокультурности в обществе, защита традиционных ценностей, углубление гуманитарного сотрудничества, развитие молодежных связей и обменов

По словам сенатора, приоритетными в этот период стали такие вопросы глобальной повестки дня, как сохранение многоконфессиональности и многокультурности в обществе, защита традиционных ценностей, углубление гуманитарного сотрудничества, развитие молодежных связей и обменов, улучшение информационных потоков и коммуникации.

«Важным этапом станет Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу с участием глав государств, парламентов и руководителей мировых религий, которая состоится в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Она готовится под эгидой ООН и Межпарламентского союза», — сказал Григорий Карасин.

Он пожелал молодым дипломатам активно мыслить и наступательно искать решение проблем современного мира.

Сенаторы РФ принимают участие в XII Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021»

Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021» проходит в Казани 28–29 июля. Григорий Карасин возглавляет на форуме делегацию верхней палаты парламента. В составе делегации – первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области и член Комитета СФ по экономической политике Ирек Ялалов. ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан

Сегодня сенаторы также приняли участие в открытии саммита в Казани, Международной выставки индустрии Халяль «RUSSIA HALAL EXPO» и в заседании VII Казанского форума молодых предпринимателей государств-членов ОИС.

Обращаясь к молодым предпринимателям, Ирек Ялалов подчеркнул, что Совет Федерации уделяет большое внимание совершенствованию законодательства в целях улучшения условий для ведения бизнеса. «За последние полтора года было принято много законов, нормативно-правовых актов, которые в сложной ситуации, связанной с пандемией, оказали содействие малому и среднему бизнесу. Намерены продолжать эту работу», — сказал сенатор.

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