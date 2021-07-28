А. Яцкин: В Таганроге реализуется пилотный для регионов проект по модернизации городского транспорта

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Первый вице-спикер СФ посетил Таганрог в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Первый заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог.

Сенатор детально ознакомился с ходом работ по реновации городской среды Таганрога: реконструкции трамвайной сети, площади Морского вокзала, рощи «Дубки», побывал на объектах жилищного строительства и капитального ремонта.

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В ходе совещания по итогам посещения объектов реновации с участием губернатора Ростовской области Василия Голубева Андрей Яцкин отметил значительный прогресс работ, перешедших в активную фазу.

По словам сенатора, в Таганроге реализуется пилотный для регионов проект по модернизации городского транспорта, который обязан быть успешным.

Первый вице-спикер СФ акцентировал внимание на необходимости активизировать государственно-частное и общественное партнерство по благоустройству города.

Чтобы сделать город современным, комфортным и привлекательным работа по его благоустройству должна строиться на современных принципах социальной ответственности и широкого партнерства

«Для предприятий это не столько вопрос имиджа, сколько социальной ответственности, ведь речь идет о городской среде, в которой живут сотрудники этих предприятий и их семьи; эта среда должна быть человекоцентричной – комфортной и экологичной», — отметил сенатор.

По его мнению, таганрогские предприятия должны принимать участие в общих усилиях по модернизации города, поскольку такой подход соответствует передовым мировым стандартам экологической и социальной ответственности бизнеса.

«Чтобы сделать город современным, комфортным и привлекательным работа по его благоустройству должна строиться на современных принципах социальной ответственности и широкого партнерства», — подчеркнул Андрей Яцкин.

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