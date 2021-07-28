А. Майоров: Крымские аграрии смогут расширить мощности для хранения производимой на полуострове сельхозпродукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал решение о государственной поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму и в Севастополе.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия прокомментировал решение Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Ее возглавляет заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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Алексей Майоров отметил, что указанные изменения в основном касаются строительства оптово-распределительных центров в Крыму и в Севастополе.

«По информации министерства сельского хозяйства Республики Крым и департамента сельского хозяйства города Севастополя, по состоянию на 1 января 2020 года мощность плодохранилищ составляла 107,8 тысяч тонн. В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя отсутствуют действующие оптово-розничные центры. При этом потребность в мощностях по хранению плодоовощной продукции к концу 2024 года составит в два раза больше имеющихся», — сказал сенатор.

Своевременно принятые решения позволят сельхозпроизводителям Крыма и Севастополя компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров

По мнению Алексея Майорова, своевременно принятые решения позволят сельхозпроизводителям Крыма и Севастополя компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров (ОРЦ). Речь идет о возмещении из федерального бюджета 20 проц. фактической стоимости созданной инфраструктуры.

Согласно утвержденному документу, эта мера поддержки начнет действовать с 2022 г. Финансовое обеспечение предлагаемых решений будет осуществляться за счет экономии и перераспределения бюджетных ассигнований в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«Это решение даст крымским агропроизводителям возможность строить ОРЦ на льготных условиях, позволит расширить мощности для хранения, первичной переработки и упаковки сельхозпродукции, послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова. Сельхозпроизводители полуострова получат государственную поддержку в виде возмещения части прямых понесенных затрат, в том числе на создание и модернизацию хранилищ, предназначенных для хранения и подработки различных видов плодов и ягод, овощей и картофеля и оснащенных соответствующим технологическим оборудованием», — сказал Алексей Майоров.

По мнению сенатора, принятые решения позволят в перспективе снизить цены на базовые продукты, в частности стоимость овощей «борщевого набора» за счет сокращения расходов на логистику.

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