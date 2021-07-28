Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#ЦУП#РКК Энергия#НПП Звезда28.07.2021 20:08

Антон Шкаплеров и Олег Артемьев допущены к работе в открытом космосе

В реальном полете подготовка к внекорабельной деятельности (ВКД) начинается на Международной космической станции за две-три недели до запланированного выхода в открытый космос — экипаж занят сбором оборудования, подготовкой скафандров, изучением циклограммы ВКД, ведет постоянную работу со специалистами из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Непосредственно сам день выхода требует от экипажа особой подготовки. Такая тренировка «боевого» дня проведения ВКД, которая моделируется в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина на двух тренажерах, прошла накануне у космонавтов основного и дублирующего экипажей МКС-66 Антона Шкаплерова и Олега Артемьева.

Комплексное занятие началось на российском сегменте МКС, где экипаж провел работы, выполняемые непосредственно перед выходом в открытый космос — консервацию всех систем станции и их подготовку к проведению ВКД. Циклограмма занятия продолжилась зачетной тренировкой на тренажере «Выход-2».

Здесь космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев отрабатывали штатные и нештатные ситуации, которые могут возникнуть при шлюзовании или произойти с системой жизнеобеспечения скафандра. Тренировка на тренажере включала подготовку смежных отсеков российского сегмента МКС во избежание разгерметизации люков, подготовку организма к работе при пониженном абсолютном давлении в скафандре и проверку снаряжения на герметичность. Шлюзование и работа космонавтов в «Орланах» проводилась на тренировках уже по новой действующей бортовой инструкции, которой предусмотрено, что к станции пристыкован модуль «Наука». Соответственно, часть работ была связана с отработкой определенных операций по закрытию люка нового многоцелевого модуля, стыковка которого со станцией запланирована на ближайшие дни.

После выполнения всех операций на «Выходе-2» космонавты вернулись на тренажер российского сегмента Международной космической станции, где привели все системы станции в исходное состояние.

Готовность космонавтов к самостоятельной работе по подготовке и использованию комплекта скафандра «Орлан-МКС» и выполнению шлюзования в российском сегменте МКС проверяли специалисты Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Центра управления полётами, РКК «Энергия» имени С.П. Королёва (входят в состав Роскосмос) и НПП «Звезда». Антон Шкаплеров и Олег Артемьев в очередной раз подтвердили свою высокую квалификацию в работе со скафандром и при выполнении операций шлюзования показали хороший уровень знания бортовой инструкции и ведения радиообмена. По результатам подготовки командиры основного и дублирующего экипажей МКС-66 допущены к работе в открытом космосе.

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