Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата27.07.2021 01:30

100 лет со дня рождения Владимира Александровича Хрусталёва

Сегодня, 27 июля 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения советского учёного и конструктора в области разработки ракетно-космической техники, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской премии Владимиру Александровичу Хрусталёву.

С 1937 по 1941 гг. обучался в Московском инженерно-строительном институте имени В.В. Куйбышева; с 1942 по 1944 гг. — в Военно-воздушной инженерной академии РККА; д.т.н., профессор. С 1945 года работал в ЦКБ № 589 Государственного комитета СМ СССР по оборонной технике: инженер, инженер-конструктор; с 1951 по 1991 гг. — главный конструктор.

Под его руководством и при непосредственном участии ЦКБ занималось разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов навигации и ориентации для космических аппаратов и участвовало в национальных космических программах: «Восток» (1961 г.), в 1974 году — «Энергия — Буран» (1974 г.) и международных: «Союз — Аполлон», «Венера» и «Фобос» (с 1972 по 1989 гг.).

Лауреат Ленинской премии (1960 г.). Награжден орденами Ленина (1961), Трудового Красного Знамени (1975 г.), медалью «За боевые заслуги» (1952 г.).

Талантливый учёный и конструктор в области разработки ракетно-космической техники Владимир Александрович Хрусталёв скончался 4 июня 1991 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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