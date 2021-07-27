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#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика27.07.2021 10:15

Юбилей Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Токтара Аубакирова

Токтар Аубакиров родился 27 июля 1946 года в посёлке колхоза имени 1 Мая Каркаралинского района Карагандинской области.

Токтар Онгарбаевич Аубакиров совершил один космический полёт в составе экспедиции посещения на станцию «Мир». Старт корабля «Союз ТМ-13» состоялся 2 октября 1991 года. Коллегами Т. Аубакирова по космическому полёту стали советский космонавт А. Волков и первый австрийский космонавт Ф. Фибёк. Возвращение на Землю состоялось 10 октября 1991 года на борту космического корабля «Союз ТМ-12» под командованием Анатолия Арцебарского.

Небо стало судьбой для уроженца Казахстана. Первой вехой на пути стали тренировки в парашютной секции ДОСААФ, в которую пришёл 15-летний будущий лётчик-испытатель и космонавт, и пилотная секция Карагандинского учебного авиационного центра. Следующим этапом стало Армавирское высшее военное Краснознаменное авиационное училище лётчиков ПВО, которое Т. Аубакиров окончил в 1969 года с квалификацией «лётчик-инженер». Затем он окончил Школу лётчиков-испытателей ЛИИ Министерства авиационной промышленности с квалификацией «лётчик-испытатель» 3-го класса.

С 1976 по 1990 год Токтар Аубакиров занимался испытанием самолётов в ОКБ имени А. И. Микояна. Работая в ОКБ, в 1979 году Т. Аубакиров окончил вечернее отделение Жуковского филиала Московского авиационного института по специальности «инженер-аэрогидромеханик». Токтар Аубакиров провёл испытания множества самолётов, в том числе испытания по дозаправке в воздухе и в составе морской бригады испытателей. Его опыт, знания и навыки были использованы при разработках авианесущего крейсера. В ноябре 1989 году Т. Аубакиров осуществил посадку самолёта МиГ-29К на авианесущий крейсер «Тбилиси» и первым в СССР выполнил взлёт с трамплина авианосца. Токтар Аубакиров занимался не только лётной работой и испытанием самолётов, но и занимал должность шеф-пилота ОКБ. В 1988 году Токтару Онгарбаевичу Аубакирову было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В 1990 году он был удостоен звания заслуженного лётчика-испытателя СССР.

В 1991 году Т. Аубакиров приступил к подготовке к космическому полёту по казахстанской программе и программе «Аустромир-1» экспедиции посещения станции «Мир» в качестве первого космонавта-исследователя. 13 сентября 1991 года после окончания курса общекосмической подготовки и непосредственной подготовки к предстоящему полёту ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». По окончании полёта Т. Аубакиров получил почётные звания лётчика-космонавта СССР и лётчика-космонавта Казахстана.

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Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов поздравляют Токтара Онгарбаевича Аубакирова с днём рождения и желают ему счастья, долголетия, крепкого здоровья и удачи!

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