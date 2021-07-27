Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#ЦНИИмаш#ЦУП27.07.2021 18:40

ЦУП провел ещё одну коррекцию орбиты модуля «Наука»

Во вторник, 27 июля 2021 года, специалисты группы управления полётом многоцелевого модуля «Наука» в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») штатно провели корректирующий манёвр модуля, запущенного в минувшую среду к Международной космической станции.

Следующий импульс для дальнейшего выстраивания орбиты запланирован на 28 июля.

Накануне грузовой корабль «Прогресс МС-16» с модулем «Пирс» российского сегмента МКС отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции. Минувшей ночью специалисты Центра управления полётами изучили стыковочный узел надирного порта служебного модуля, куда планируется пристыковать многоцелевой лабораторный модуль. В результате анализа было констатировано отсутствие механических помех для стыковки. Таким образом подтверждена готовность стыковочных агрегатов для запланированной стыковки «Науки», а внеплановый выход в открытый космос не требуется.

Благодаря космонавтам Роскосмоса Олегу Новицкому и Петру Дуброву мы можем увидеть отстыковку модуля «Пирс» от Международной космической станции в 4К качестве.

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