Т. Гигель провела совещание с сотрудниками министерства сельского хозяйства Республики Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения позволяет провести перерегистрацию всех земельных ресурсов регионов, считает сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела совещание с работниками министерства сельского хозяйства субъекта РФ. На повестку дня был вынесен вопрос повышения показателя эффективного и рационального использования и ввода в оборот неиспользуемых земель, особенно на землях сельскохозяйственного назначения.

По словам законодателя, проблема разграничения земель государственного лесного фонда и сельскохозяйственного назначения не раз входила в повестку заседаний Экспертно-консультативного Совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, поскольку для многих субъектов РФ ввиду своей нерешенности она стоит крайне остро.

Сенатор напомнила, что границы таких лесных участков на землях сельхозназначения не сформированы, и местоположение их не определено. Они не поставлены на государственный кадастровый учет в соответствии с действующим федеральным законодательством.

По словам Татьяны Гигель, в связи с отсутствием регистрации по правовой принадлежности таких участков и пространственных данных по ним в системе Росреестра они не участвуют в формировании налоговых поступлений в муниципальные бюджеты.

Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации принята своевременно. Она не только нацеливает на цифровизацию всех земельных ресурсов регионов, но и позволяет в ее рамках активно заниматься выявленными проблемами

«Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации принята своевременно. Она не только нацеливает на цифровизацию всех земельных ресурсов регионов, но и позволяет в ее рамках активно заниматься выявленными проблемами», — считает законодатель.

«В данном случае речь идет о разграничении земель сельхозназначения, находящихся в этой категории, но числящихся в лесном плане Республики Алтай в качестве земель лесного фонда. Но фактически эти земельные участки используются в целях традиционного природопользования – в качестве естественных пастбищных угодий для выпаса сельскохозяйственных животных», — подчеркнула сенатор.

По мнению парламентария, желание министерства сельского хозяйства Республики Алтай войти в данную программу следует только приветствовать, как и проводящийся на данный момент активный сбор необходимого пакета документов. Участие в программе позволяет возместить из федерального бюджета 90 проц. финансовых затрат, использованных на межевание земель с постановкой их на государственный кадастровый учет.

Сенатор считает, что совершенно оправданно прозвучало предложение профильного министерства: для дальнейшего проведения данного комплекса работ на республиканском уровне необходима региональная программа. Это позволит финансировать мероприятия, включающие возмещение затрат по проведённым землеустроительным и кадастровым работам для оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам, а также муниципальным образованиям. Кроме того, программа предусматривает субсидирование введения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в том числе возмещение затрат на проведение мелиоративных, культурно-технических мероприятий. Получение субсидий из госпрограммы, напомнила сенатор, возможно при предварительной оплате всех работ из бюджетов регионов.

MIL OSI