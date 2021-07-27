Совещание по экономическим вопросам

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Давайте начнём. Мы с вами регулярно встречаемся, чтобы вместе, в таком составе примерно, обсудить наиболее важные, значимые для страны, для всех граждан вопросы социально-экономической повестки – называем это между собой совещанием по экономическим вопросам. Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдалённую. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу.

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Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причём довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками.

Скажем, в США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Вот отсюда инфляция.

Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской [экономики] для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты.

В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры.

Понятно, что здесь играют роль разные факторы – и внутренние, и внешние. Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – ещё раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать.

Обсудим сегодня, какие здесь есть первоочередные задачи. Начнём с доклада Министра финансов о результатах мероприятий по линии «Большой двадцатки», в которых Антон Германович [Силуанов] принимал участие. Он мне уже об этом докладывал, но всё-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чём там говорилось применительно к ситуации в нашей стране.

Пожалуйста, Антон Германович, начнём.

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