Source: Russia – Council of the Federation

Форум пройдет на площадке «Казань – Экспо» 28–29 июля.

Сенаторы Российской Федерации примут участие в XII Международном экономическом саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021», который пройдет в Казани 28–29 июля 2021 года. С видеоприветствием к участникам саммита обратится Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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Об этом сообщил председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области возглавляющий на форуме делегацию верхней палаты парламента.

В составе делегации – первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области сенаторы РФ Дмитрий Кузьмин, КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области и Ирек Ялалов. ЯлаловИрек Ишмухаметовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Башкортостан

Парламентарии будут участвовать в пленарном заседании экономического саммита, в тематических панельных сессиях по межрегиональному и по информационному сотрудничеству России и мусульманских стран, в форумах молодых дипломатов и молодых предпринимателей стран – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). «На полях» форума состоятся контакты с представителями делегаций стран-участниц. Запланированы также встречи сенаторов с руководством Республики Татарстан и региональными парламентариями.

Одной из ключевых задач форума является активизация межрегионального взаимодействия, расширение торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов Российской Федерации и стран ОИС

«Одной из ключевых задач форума является активизация межрегионального взаимодействия, расширение торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей регионов Российской Федерации и стран ОИС. Совет Федерации как палата регионов будет всячески способствовать подписанию новых соглашений между субъектами РФ и регионами зарубежных стран», — рассказал Григорий Карасин.

Это особенно важно, учитывая уровень представительства зарубежных делегаций на мероприятиях в Казани, в которых примут участие главы министерств и ведомств, парламентарии, руководители институтов развития, влиятельных международных организаций, отметил сенатор.

По его словам, у России накоплен большой опыт налаживания межрегиональных связей, проведения двусторонних форумов регионов, в том числе с участием глав государств, руководителей палат парламентов. «Такие мероприятия способствуют установлению новых контактов, выходу на конкретные договоренности».

Еще одной задачей форума, считает Григорий Карасин, является создание условий для расширения участия в межрегиональных связях представителей малого и среднего бизнеса из субъектов РФ, содействие взаимным инвестициям. «Нужно дать широкую дорогу развитию бизнес-контактов, найти комплексные решения и на законодательном, и на практическом уровнях. Будем обсуждать с парламентариями, представителями Торгово-промышленной палаты РФ, Российского экспортного центра, их зарубежными коллегами, какая поддержка необходима, какие требуются законы, направленные на развитие внешнеэкономических связей».

По мнению сенатора, форум можно также рассматривать как один из этапов подготовки предстоящей в 2022 году в Санкт-Петербурге Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая будет организована Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

«Форум в Казани пройдет после полуторагодового перерыва в общении, вызванного распространением коронавируса. Будет обсуждаться широкий спектр тем, в том числе связанных с дипломатией, информационной политикой, развитием культурных и гуманитарных связей. Безусловно, мы будем общаться с коллегами и на предмет предстоящей конференции, обсуждать вопросы содержательного плана», — подчеркнул Григорий Карасин.

Мероприятия KazanSummit 2021 пройдут в очном и дистанционном форматах, в них примут участие представители международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены, топ-менеджеры российских и зарубежных компаний. На форуме будут представлены 48 стран и 25 регионов РФ.

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