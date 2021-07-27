Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Иван Краснов27.07.2021 07:45

Протон-ПМ начал получать оборудование для нового гальванического производства

На загородной площадке компании «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») компания-подрядчик начала отгружать оборудование, предназначенное для очистных сооружений нового гальванического производства. Всего запланирована поставка 50 ёмкостей для создания комплекса локальных очистных сооружений с закрытым циклом водоснабжения. Мероприятие реализуется в рамках инвестиционного проекта по техническому перевооружению линий электрохимических покрытий.

Гальванический комплекс разместится в новом производственном корпусе на загородной площадке Протон-ПМ (Новые Ляды). Его оснастят оборудованием, соответствующим современным технологическими требованиям, в том числе по охране окружающей среды. Замкнутая система дезактивации вредных веществ будет собирать, осушать и брикетировать использованные реагенты, после чего они подлежат вывозу и утилизации. Процессные ванны на линиях оборудуют бортовыми отсосами и местной вытяжной вентиляцией, а также блокирующими вредные испарения крышками.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Создание производства перспективных ракетных двигателей на загородной площадке Протон-ПМ переходит к следующему этапу — установке и вводу в эксплуатацию оборудования. Новый гальванический комплекс отвечает современным требованиям экологической и технологической безопасности. А применение автоматических и полуавтоматических гальванических линий позволит увеличить производительность труда».

В настоящий момент в корпусе ведётся подготовка к установке оборудования. Новый комплекс из десяти линий будет обеспечивать все виды гальванических операций, которые применяются при производстве агрегатов жидкостных ракетных двигателей. В ближайшее время завершится нанесение полимерного защитного покрытия в помещениях, предназначенных для установки очистных сооружений на отметке ниже 7,2 метра. На предприятие поставлены и ожидают монтажа инженерных систем линии травления и пассивации. Готовится приёмка линий золочения, серебрения, фосфатирования и анодирования алюминиевых сплавов. Проект по техническому перевооружению линий электрохимических покрытий планируется реализовать до конца 2021 года.

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