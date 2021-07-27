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#ИСС Решетнева#НПО Техномаш#ЦНИИмаш27.07.2021 12:51

Проект по реконструкции и техперевооружению

Специалисты компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представили комиссии Госкорпорации новый проект по реконструкции и техперевооружению производства.

В рамках реализации государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса в «Решетнёвской фирме» прошёл технологический аудит. В состав рабочей группы вошли представители головных научно-исследовательских предприятий ракетно-космической отрасли: НПО Техномаш и ЦНИИмаш (входят в Роскосмос).

Основная цель работы выездной комиссии — определить целесообразность выделения средств на реализацию проекта компании ИСС по реконструкции и техническому перевооружению сборочно-испытательного производства цеха автоматики.

Для повышения качества выпускаемой продукции, а также долговечной и бесперебойной работы устройств исполнительной автоматики решетнёвцы планируют заменить устаревшее и изношенное оборудование, а также модернизировать существующие испытательные стенды. Новое оснащение позволит увеличить производительность двух участков — изготовления тепловых труб и вакуумных испытаний — в четыре раза.

В ходе аудита рабочая группа провела комплексное исследование производственно-технологических мощностей предприятия, а также оценила возможности выпуска приоритетных образцов продукции с расширенными тактико-техническими характеристиками. Окончательное решение по включению проекта компании ИСС в госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса будет принято в августе 2021 года.

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