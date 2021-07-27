Source: Russia Federal Space

#ЦПК#МАКС-2021#МАКС#Пилотируемая космонавтика27.07.2021 14:30

Пилотный проект Роскосмоса и ЦПК на МАКС-2021 – начало новой космической традиции

В воскресенье, 25 июля 2021 года, завершил свою работу XV Международный космический авиасалон МАКС-2021. В этом году в рамках одной из крупнейших площадок для демонстрации отечественных и мировых разработок в авиакосмической отрасли Центр подготовки космонавтов совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» подготовили для посетителей выставки новый интересный проект — встречи с российскими космонавтами.

Пять дней подряд перед гостями авиасалона выступали не только опытные покорители космоса, но и те, кому еще предстоит в первый раз отправиться на околоземную орбиту: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Ревин, Николай Чуб, Александр Скворцов и Александр Мисуркин. Традиционно в выходные, в дни массового посещения, насыщенная программа авиасалона собирает большое количество зрителей. В субботу перед гостями павильона «Роскосмос» выступал Герой России, летчик-космонавт РФ Александр Скворцов. Свой первый полет в космос он посвятил своему отцу, Александру Скворцову-старшему, который тоже был зачислен в отряд космонавтов, но в силу причин не смог преодолеть земное притяжение. О специфике работы, чертах характера, позволивших через 13 лет подготовки увидеть Землю из иллюминатора МКС, и о многом другом узнали посетители павильона «Роскосмоса» из выступления «Я продолжил дело, начатое отцом».

В заключительный день работы авиасалона космонавт Александр Мисуркин, который провел в двух экспедициях в общей сложности один год, в ходе встречи делился со слушателями своими жизненными принципами, ведущими к достижению «космических» целей. В 45-минутном мотивационном выступлении Александра — история его личного пути в космонавтику, рассказ о том, что нужно делать, чтобы детская мечта не осталась просто желанием. В своем выступлении космонавт делает акценты на ряд выработанных им правил, помогающих достигать поставленных целей, которые он назвал правилами успеха.

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Учитывая интерес гостей к выступлению космонавтов, такой формат встреч может стать хорошей традицией в рамках проведения будущих авиафорумов.

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