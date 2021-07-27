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#УКВЗ#Роман Новиков#диверсификация27.07.2021 17:32

Первый трамвай производства УКВЗ прибыл в Таганрог

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 27 июля 2021 года приступил к пополнению трамвайного парка города Таганрога полностью низкопольными трамваями модели 71-628. Первый трамвайный вагон прибыл в Таганрог, и технические специалисты УКВЗ ведут подготовку к выходу трамвая на линию.

Комплексная городская трамвайная концессия, реализуемая сегодня в Таганроге, предполагает модернизацию существующей транспортной инфраструктуры и создание новой, а также закупку нового подвижного состава. В рамках концессионного соглашения между ООО «Синара-Городские Транспортные Решения Таганрог» и Муниципальным образованием «Город Таганрог» Усть-Катавский вагоностроительный завод в 2021-2022 гг. произведет 60 единиц трамвайных вагонов модели 71-628.

«Для УКВЗ большое значение имеет участие в первой в стране комплексной городской трамвайной концессии, реализуемой в Таганроге, в качестве производителя подвижного состава», — отметил генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

По сравнению с трамвайными вагонами предыдущей серии новый трамвай производства УКВЗ отличается уникальными конструкционными и технологическими особенностями. Это и усовершенствованный транспортно-информационный комплекс, обновленный экстерьер с антикоррозийной обшивкой бортов, широкие проходы, удобные для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми, регулируемое освещение салона, кабина водителя с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью, а также другие нововведения.

Ранее в 2021 году УКВЗ успешно завершил поставку 33 современных трамвайных вагонов модели 71-623-04 в столицу Краснодарского края по контрактам с администрацией Краснодара.

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