Н. Куликовских в рамках рабочей поездки в Смоленскую область посетила муниципальное образование «Велижский район»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировала ход подготовки школы к новому учебному году, встретилась с членами многодетных семей, а также приняла участие в церемонии захоронения останков воинов Великой Отечественной войны.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области в ходе рабочей поездки в регион посетила муниципальное образование «Велижский район».

Сенатор побывала в средней школе деревни Селезни и проинспектировала ход подготовки к новому учебному году. На встрече с директором учебного заведения обсуждалась проводимая в рамках региональных и федеральных программ работа, которая нацелена на улучшение качества образования и воспитания школьников. Парламентарий высоко оценила деятельность двух школьных музеев и библиотеки.

Кроме того, Нина Куликовских встретилась с членами многодетных семей и матерями-одиночками, для которых в рамках акции «Забота» была собрана необходимая помощь.

Нина Куликовских побывала в средней школе деревни Селезни и проинспектировала ход подготовки к новому учебному году

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Нина Куликовских в ходе рабочей поездки в регион посетила муниципальное образование «Велижский район»

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Нина Куликовских в ходе рабочей поездки в регион посетила муниципальное образование «Велижский район»

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Нина Куликовских в ходе рабочей поездки в регион посетила муниципальное образование «Велижский район»

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Активистами отряда «Доброхоты» провели мониторинг состояния воинских братских захоронений и могил ветеранов войны

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Нина Куликовских

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Нина Куликовских в ходе рабочей поездки в регион посетила муниципальное образование «Велижский район»

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Нина Куликовских в ходе рабочей поездки в регион посетила муниципальное образование «Велижский район»

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Нина Куликовских в ходе рабочей поездки в регион посетила муниципальное образование «Велижский район»

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Нина Куликовских в ходе рабочей поездки в регион посетила муниципальное образование «Велижский район»

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В ходе поездки сенатор, возглавляющая поисковое движение в Смоленской области, приняла участие в торжественной церемонии захоронения 175 воинов Великой Отечественной войны, чьи останки были найдены во время Межрегиональной вахты памяти. Состоялась встреча с родственниками погибших воинов, приехавшими из разных регионов России и из‑за рубежа.

Вместе с активистами отряда «Доброхоты» Нина Куликовских также провела мониторинг состояния воинских братских захоронений и могил ветеранов войны. «Мы выбрали объекты, требующие немедленного вмешательства. Активисты привели в порядок одиннадцать могил на кладбище деревни Миловиды», — рассказала парламентарий.

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