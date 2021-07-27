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#НПО Лавочкина#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills27.07.2021 15:34

НПО Лавочкина готовится к чемпионату по стандартам WorldSkills

В Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») активно идет подготовка к участию в VI корпоративном Чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса-2021», проведение которого запланировано в августе текущего года.

Чемпионат уже традиционно является одним из важнейших событий в области повышения престижа рабочих профессий и привлечения молодежи в производственную деятельность.

Участниками соревнований станут 23 работника НПО Лавочкина: профессионалы, добившиеся высоких результатов в корпоративном конкурсе профессионального мастерства LaspaceSkills. В оценке работ Чемпионата примет участие 21 эксперт от НПО Лавочкина. 9 профессиональных организаций станут площадками проведения соревнований. Участникам от НПО Лавочкина предстоит показать свои профессиональные навыки в 15 компетенциях. Тим-лидером команды предприятия является Елена Коркина, имеющая успешный опыт в организации нового корпоративного конкурса НПО Лавочкина — LaspaceSkills.

Подготовка к Чемпионату является важным и ответственным этапом для членов команды предприятия, ведь от успешной тренировки зависят все шансы на победу. Так, начиная с 21 июня на различных учебных площадках стартовали интенсивные тренировки, позволяющие участникам существенно повысить свой профессиональный уровень в компетенциях. Отделом подготовки и развития персонала было организовано специальное обучение по образовательным программам, в том числе и производственное обучение на рабочих местах. Программа тренировок обширна и включает в себя не только теоретическую подготовку, но и практические занятия и тренинги, все для того, чтобы основательно подготовиться ко всем конкурсным компетенциям Чемпионата.

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